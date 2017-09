Experto español afirma que el "fútbol preocupa" por el lavado de dinero

San José, 23 sep (EFE).- El profesor de la Universidad de Granada (España) Juan Miguel del Cid dijo que "el fútbol es un sector que preocupa por el lavado de dinero" y por tratarse de un ámbito "intocable".

Del Cid, economista especializado en prevención del fraude, lavado de dinero y financiación del terrorismo, aseguró en entrevista con Acan-Efe que "el fútbol es un sector al que las autoridades no atacan directamente por su gran popularidad, pero hay estudios y documentos que demuestran que es un sector de preocupación".

Del Cid destacó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) "está en la vanguardia en la lucha contra el lavado de dinero", y que en el organismo "existen documentos que demuestran que se ha utilizado al fútbol para lavar dinero y que es el sector preferido de grupos o cárteles de narcotraficantes que tienen muchas formas de utilizarlo".

El experto, quien participó en San José en un congreso internacional sobre normas internacionales de información financiera y aseguramiento, dijo que entre esas formas está la compra de equipos de fútbol que realmente no son rentables, y "la transferencia de jugadores como un mecanismo ideal para lavar dinero, patrocinios y apuestas en el juego".

Además, las entradas que se pagan en efectivo, pues este dinero se podría camuflar con otro de origen ilícito.

"Si dicen que en un partido han asistido 5.000 espectadores y realmente han sido 3.000, todo ese dinero se puede reciclar y darle apariencia legal", afirmó el experto.

Para del Cid, el blanqueo es un delito financiero difícil de cuantificar, aunque afirma que organismos internacionales lo establecieron en un rango entre el 2,5 % y el 5 % del producto interno bruto (PIB) mundial.

La lucha contra el lavado de dinero avanzó mucho desde el ataque terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. "A partir de ahí, nos dimos cuenta de que las mismas vías o mecanismos que sirvieron para financiar el terrorismo, podrían servir para blanquear dinero", dijo.

Entonces surgió toda una nueva legislación para que distintos sectores de actividad y sujetos estén muy activos a la hora de detectar movimientos sospechosos y reportarlos.

"Se ha avanzado mucho en este campo pero los delincuentes no paran de idear nuevas formas, nuevos mecanismos cada vez mas complejos y sorprendentes en un mundo en continua evolución", advirtió.

Del Cid manifestó que los efectos del blanqueo de dinero son muy importantes aunque "mucha gente piensa que es algo inocuo".

"Cuando vemos que en un sitio la inversión entra de forma masiva y, por ejemplo, se construyen hoteles, lo que pasa también es que entra en las instituciones financieras, corrompe a los funcionarios y, en definitiva, permite que el crimen organizado continúe", aseguró.

La gente pensará que se genera inversión, puestos de trabajo, y "no tenemos la conciencia de que es un problema, y es imprescindible luchar contra ello porque, lo que provoca, es un gran deterioro de la sociedad", añadió.

Sobre Centroamérica, el experto comentó que se trata de una zona de riesgo de lavado de dinero porque por la región pasan todos los años entre 1.000 y 1.500 toneladas de cocaína.

Del Cid señaló que según la organización Global Financial Integrity en Costa Rica el flujo de dinero ilícito en la primera década del siglo XXI alcanzó los 64.000 millones de dólares, lo que supone un 10 % del PIB del país.

Pero no todo el lavado de dinero procede del narcotráfico: el tráfico de personas, el fraude con tarjetas de crédito y con las monedas digitales y la corrupción, entre otros, generan enormes cantidades de dinero que necesitan ser blanqueados.

Del Cid dijo que con la financiación del terrorismo existe el problema de que algunas fuentes de dinero son gente de buena fe, y se refirió a algunos países árabes, "aunque las medidas se han centrado en Catar", al que se le acusó de financiar el terrorismo.

"Son países con mucho dinero que recaudan muchos fondos, ya que existe un precepto islámico que contempla la obligación de dar limosnas para obras de caridad", explicó.

Miguel Ángel del Hoyo