El Atlético, intratable casa para los rivales ingleses

El Atlético de Madrid recibe este miércoles al Chelsea en la Liga de Campeones avalado por sus precedentes en casa contra los rivales ingleses, con los que nunca ha perdido en su estadio, con seis victorias y cinco empates en sus once enfrentamientos oficiales ante oponentes de ese país.

No le ha ganado ni el propio Chelsea, con el que empató en sus dos duelos como local, los dos en el Vicente Calderón y en la Liga de Campeones: el 0-0 con el que saldaron la ida de las semifinales del torneo en 2013-14 (luego se clasificó el Atlético con un 1-3 en Stamford Bridge) y el 2-2 de la fase de grupos del curso 2009-10.

Tampoco han sido capaces de vencerle en su casa el Manchester United, goleado por 3-0 en 1991-92 en la Recopa de Europa; el Liverpool, al que venció en 2010 en las semifinales de la Liga Europa (1-0), que después conquistó en la final de Hamburgo, y con el que empató en la Liga de Campeones en 2008-09 (1-1).

Ni el Leicester, el último equipo inglés que le ha visitado. Lo hizo la pasada temporada con derrota por 1-0. Ya había jugado y había perdido dos veces anteriormente en el campo rojiblanco: en los octavos de final de la Recopa de Europa de 1961-62 (2-0) y en la primera ronda de la Copa de la UEFA de 1997-98 (2-1).

Una victoria, ante el Aston Villa en 1997-98, en cuartos de final de la Copa de la UEFA, y dos empates, a dos con el Derby County en 1974-75 y a cero con el Bolton en 2007-08, también en la misma competición, completan los resultados del Atlético en sus estadios, ya sea el Metropolitano o el Calderón, contra oponentes ingleses, a la espera de recibir al Chelsea en el nuevo Wanda Metropolitano.

- LOS PARTIDOS EN CASA DEL ATLÉTICO ANTE RIVALES INGLESES:

==========================================================

Temporada Competición Ronda Partido

--------- ------------- ------------ --------------------------

2016-17 L. Campeones Cuartos At. Madrid 1 - Leiester 0

2013-14 L. Campeones Semifinales At. Madrid 0 - Chelsea 0

2009-10 Liga Europa Semifinales At. Madrid 1 - Liverpool 0

2009-10 L. Campeones Fase grupos At. Madrid 2 - Chelsea 2

2008-09 L. Campeones Fase grupos At. Madrid 1 - Liverpool 1

2007-08 Copa UEFA Dieciseisavos At. Madrid 0 - Bolton 0

1997-98 Copa UEFA Cuartos At. Madrid 1 - A. Villa 0

1997-98 Copa UEFA Primera ronda At. Madrid 2 - Leicester 1

1991-92 Recopa Europa Octavos At. Madrid 3 - Man. Utd. 0

1974-75 Copa UEFA Dieciseisavos At. Madrid 2 - D. County 2

1961-62 Recopa Europa Octavos At. Madrid 2 - Leicester 0 ----------------------------------------------------------------

PJ PG PE PP GF GC

TOTAL 11 6 5 0 15 6.