Boca quedó como único líder tras el empate de River con Argentinos Juniors

Buenos Aires, 24 sep (EFE).- Boca Juniors demostró todo su potencial ofensivo y, con su victoria a domicilio por 0-4 ante Vélez Sársfield, quedó como único líder de la Superliga argentina tras disputarse la cuarta jornada.

El empate 1-1 de la fecha dominical de River Plate con Argentinos Juniors dejó al equipo 'millonario' en el segundo lugar con 10 unidades tras resignar las primeras dos en el certamen.

El sábado Boca se impuso ante Vélez con dos goles de Darío Benedetto, máximo artillero del certamen con cinco, uno del colombiano Frank Fabra y el restante en contra de su valla de Nicolás Domínguez.

El equipo 'xeneize' mantuvo su puntuación ideal, mientras que Vélez resignó su invicto además de sufrir cuatro veces la caída de una portería invicta en las tres presentaciones anteriores.

River Plate, en tanto, no pudo torcer la resistencia de Argentinos y empató de local en el estadio Monumental con los goles de Gonzalo Martínez para el anfitrión y Nicolás González para la visita.

Luego de su histórica clasificación a semifinales de la Copa Libertadores con la goleada por 8-0 ante el boliviano Wilstermann, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no pudo completar una semana redonda y empató como local.

Patronato de Paraná, que el viernes venció por 2-1 al Atlético de Tucumán, y Banfield, que hoy goleó por 0-4 como visitante a Rosario Central, ratificaron su condición de 'equipos sensación' y comparten la tercera colocación con nueve enteros.

Independiente no pudo torcer su historia de derrotas y el sábado cayó por 1-0 ante Godoy Cruz en Mendoza para sumar su tercer traspié en dos semanas para preocupación de su técnico Ariel Holan.

El único gol del encuentro fue anotado por el delantero uruguayo Santiago García.

Racing Club, en el último encuentro dominical, no pudo torcer la resistencia de San Martín de San Juan e igualó sin goles como local en el 'Cilindro de Avellaneda'.

Además Gimnasia se impuso por 0-1 frene a Olimpo en Bahía Blanca y Colón, por 3-1 ante Defensa y Justicia precipitando la renuncia de Nelson Vivas como técnico del perdedor.

Vivas se transformó en el tercer entrenador que deja su cargo en apenas cuatro jornadas de Superliga luego de las salidas de Gustavo Matosas en Estudiantes y Diego Aguirre en San Lorenzo.

En otros resultados registrados en esta jornada, Belgrano y Tigre igualaron 0-0, mismo resultado que Huracán ante Unión, mientras que Talleres venció como visitante por 0-1 a Chacarita y Temperley derrotó a domicilio al Arsenal por el mismo marcador.

Este lunes se completará la jornada con dos encuentros: un golpeado San Lorenzo visitará a Estudiantes, mientras que el entonado Lanús recibirá a Newell's Old Boys.