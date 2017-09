Cerro Porteño golea 4-0 a Guaraní y le impide ser el líder único en Paraguay

Asunción, 24 sep (EFE).- El Guaraní sucumbió hoy 4-0 contra Cerro Porteño y no pudo alcanzar el liderato en solitario que tenía a disposición tras el tropiezo el sábado de Olimpia, que perdió 2-1 contra Libertad en la décima fecha del torneo Clausura, por lo que ambos quedaron igualados de nuevo en lo alto de la tabla.

Sin embargo, sendas derrotas han propiciado que la parte alta de la clasificación del Clausura se apriete de nuevo y tres equipos, los dos mencionados más General Díaz, que es tercero con dos puntos menos, tengan opciones de ponerse líderes en la próxima fecha.

Olimpia quedó en primer lugar por la diferencia de goles tras caer el sábado en el 'Clásico blanco y negro' contra el Libertad, que necesitaba imperiosamente una victoria en la liga tras el mal arranque que le tiene posicionado en la sexta plaza con 12 puntos.

La victoria fue agónica ya que los pupilos del español Fernando Jubero no consiguieron el gol de la victoria hasta el minuto 90 por medio de Óscar 'Tacuara' Cardozo, que se estrenó con el Gumarelo como anotador en el Clausura desde su llegada el pasado julio.

Olimpia protestó mucho el gol que les negó el empate e incluso los árbitros tuvieron que debatir por minutos si se concedía o no, para finalmente señalar el centro del campo y darlo por bueno.

Guaraní no tuvo siquiera la oportunidad del empate en su partido de este domingo contra el Ciclón, ya que el argentino Diego Churín anotó por tres veces en el arco aurinegro para desesperación del conjunto dirigido por Daniel Garnero.

Cerro Porteño volvía a jugar en la 'Nueva Olla' con su público volcado y los goles de un inspirado Churín se sucedieron con el paso de los minutos, acompañados por el tanto final de Óscar Ruiz ante un Aborigen que se quedó con un jugador menos los últimos diez minutos.

Los de Barrio Obrero sumaron tres puntos de nuevo tras su segunda victoria consecutiva y su cuarto encuentro sin caer derrotados, y ascendieron hasta la quinta plaza con 14 puntos y todavía dos partidos aplazados que, en caso de victorias, coronaría a los del colombiano Leonel Álvarez hasta la primera plaza.

General Díaz y Sportivo Luqueño, tercero y cuarto respectivamente, se vieron las caras el viernes en el envite que abría la jornada y no fueron capaces de pasar del empate 1-1 en un igualado choque que apenas tuvo sobre el marcador a los de Luque por seis minutos.

Víctor Villalba adelantó a Luqueño en el minuto 41 y al filo del descanso Blas Díaz devolvió la igualada al electrónico para no volver a moverlo.

Deportivo Capiatá salió de la parte baja de la clasificación para alzarse hasta la séptima plaza al golear 3-0 a un Sol de América que ha vuelto a revivir las horas bajas en su juego tras un espejismo de dos victorias consecutivas, por lo que bajó a penúltima posición con 8 enteros.

Rubio ñu se dio un respiro esta semana a costa del Sportivo Trinidense al que venció 0-1 para subir al octavo lugar y dejar al 'Triki' décimo, con 11 y 9 puntos respectivamente.

La jornada la cerraron Independiente de Campo Grande y Nacional con victoria a domicilio 1-2 para la Academia, que subió a la novena plaza con 10 puntos y dejó a su rival colista con 8 puntos.