Courtois, "muy contento" por no tener que enfrentarse a su "amigo" Costa

Londres, 25 sep (EFE).- El belga Thibaut Courtois, portero titular del Chelsea, ha asegurado que esta "muy contento" por no tener que verse las caras el próximo miércoles con su "amigo" Diego Costa en el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid.

Costa, quien fue traspasado el pasado viernes del Chelsea al Atlético, no puede jugar hasta el próximo mes de enero debido a la sanción impuesta por la FIFA al conjunto madrileño.

La ausencia del hispano-brasileño, ganador de dos títulos de la Premier League en sus tres años con los 'Blues', tranquiliza a Courtois, que ha declarado, además, que está deseando conocer el nuevo estadio atlético, el Wanda Metropolitano.

Diego "es un gran amigo y será muy bonito verle allí. Estoy contento de que no tengamos que enfrentarnos a él hasta el año que viene. Nunca sabes si te verás las caras con él más adelante, pero prefiero no hacerlo", señaló el portero belga, en unas declaraciones a la página web del Chelsea.

"En el vestuario es una gran persona. Le conozco desde hace seis años y es un muy buen amigo", agregó. "Sin embargo, ahora tenemos un nuevo delantero y lo está haciendo muy bien. Debemos mirar hacia adelante. Echaré de menos a Diego, también como futbolista, pero ahora tenemos a Álvaro (Morata) y está haciendo un gran trabajo", sostuvo.

Courtois no dudó en elogiar a Morata, quien en sus primeros partidos con la casaca 'Blue' ha hecho olvidar prácticamente a Costa. El pasado sábado, en el siempre complicado campo del Stoke, el Britannia Stadium, el español anotó un 'triplete' en la goleada 0-4.

"Sabemos que es un gran delantero y sabemos que tiene la habilidad para meter goles. Estamos muy contentos de que marcara un 'hat-trick'. Siempre es complicado jugar en casa del Stoke, un campo en el que el año pasado ganamos en los últimos minutos y en el que esta temporada el Arsenal perdió y el United sufrió mucho. Así que estamos contentos", indicó 'Tibo'.

"Pero no es sólo el 'triplete', ya que ha marcado goles desde su primer partido. Se siente bien y, como delantero que es, vive del gol. Es su primer 'hat-trick' en la Premier League, pero ya se venía sintiendo muy bien", dijo.

Courtois jugó durante tres temporadas en calidad de cedido (2011 a 2014) en el Atlético de Madrid, con el que ganó una liga, una Copa del Rey, una Europa League y una Supercopa de Europa. Ahora, 'Tibo' regresa a la capital española, donde jugará por primera vez en el nuevo y flamante Wanda Metropolitano.

"Recuerdo que estuve en la presentación del nuevo estadio cuando lo anunciaron. Lo vi cuando sólo tenía una grada y las obras acababan de empezar. Es diferente del (Vicente) Calderón, pero necesitaban un nuevo estadio y creo que éste ayudará al Atlético a crecer todavía más como club", comentó.

"Hay mucha gente que quiero mucho que trabaja y juega allí, así que será un partido especial. Será una noche importante, pero estoy con ganas de llevarme los tres puntos", subrayó Thibaut.