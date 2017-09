El Sevilla busca ante el Maribor hacer bueno el empate de Liverpool

Sevilla (España), 25 sep (EFE).- El Sevilla espera hacer bueno el empate logrado en Liverpool en el arranque de la fase de grupos de la Liga de Campeones y para ello no debe fallar como local ante el Maribor esloveno, al que sitúan como el más débil del grupo E pero que sumó también un punto con su igualada en casa frente al Spartak de Moscú.

El equipo que entrena el argentino Eduardo Berizzo afronta este encuentro tras encajar el pasado sábado la primera derrota de la temporada, en el campo del Atlético de Madrid (2-0), después de enlazar ocho partidos oficiales sin perder, los cinco primeros de LaLiga Santander y tres en el torneo continental -dos en la eliminatoria previa y el primero de la fase de grupos-.

Con esa incertidumbre, los sevillistas reciben al vigente campeón esloveno también con la sensación de que la formación hispalense ha tenido hasta ahora mejores resultados que juego y que aún está en proceso de acoplamiento y asimilación de conceptos tácticos.

Berizzo, expulsado en el estadio Anfield por retrasar un saque de banda del Liverpool, fue castigado con un partido de sanción y no podrá estar el martes en el banquillo sevillista, aunque este lunes tuvo la grata noticia de que el central danés Simon Kjaer, baja en el estadio Wanda Metropolitano por un problema en el hombro derecho, trabajó con el grupo, aunque parece precipitado la reaparición.

Con el internacional danés y también con extremo Manuel Agudo 'Nolito', ya completamente restablecido de la lesión en el isquiotibial derecho que sufrió hace cuatro jornadas de liga, el preparador suramericano tiene en disposición física a todos los futbolistas, por lo que el mismo martes, tras una sesión matinal que tiene programada en la ciudad deportiva, elegirá a los dieciocho que utilizará para recibir al Maribor.

En relación al equipo del sábado, Berizzo podría utilizar a varios a los que entonces dio descanso o no salieron desde el inicio, como los laterales Sergio Escudero o el francés Sébastien Corchia, el central argentino Nico Pareja, el delantero galo Wissam Ben Yedder o el propio Nolito.

La única ausencia obligada es la del lateral izquierdo francés Lionel Carole, una de las últimas incorporaciones del equipo esta campaña pero que no fue inscrito para esta fase de La Liga de Campeones.

El Maribor, por su parte, llega al Sánchez Pizjuán más descansado que el Sevilla pues jugó un día antes, el pasado viernes, su partido del torneo doméstico, en el que se impuso por 2-3 al Aluminij con un tanto del centrocampista Dino Hotic a falta de un minuto para la conclusión del encuentro.

En ese partido, también marcaron el centrocampista albanés Valon Ahmedi y el defensa francés Jean-Claude Billong para el equipo que entrena el esloveno Darko Milanic, quien tiene para el martes a dos futbolistas habituales en la zona de retaguardia con problemas físicos, Marko Suler y Martin Milec.

El Maribor, que en sus dos anteriores presencias en la fase de grupos de la máxima competición europea fue último clasificado, inició esta edición con un empate a un gol como local ante el Spartak ruso, con el que salvó un punto gracias al tanto en el minuto 85 del centrocampista Damjan Bohar, una de sus bazas en la medular.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Sergio Rico; Corchia, Nico Pareja, Carriço, Escudero; Pizarro, N'Zonzi; Jesús Navas, Éver Banega, Sarabia o Nolito; y Ben Yedder.

Maribor: Handanovic; Hodzic, Rajcevic, Kolmanic, Viler; Kabha, Vrhovec; Bajde, Ahmedi, Bohar; y Tavares.

Árbitro: Aleksei Kulbakov (Bielorrusia).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 20.45 (18.45 GMT).

-------------------------------------------------------------

Puestos: Sevilla (2º. 1 punto). 4º (1 punto).

La clave: El Sevilla es favorito en los pronósticos pero llega con las dudas de su primera derrota de la temporada, la del sábado en el campo del Atlético de Madrid, algo de lo que deberá sobreponerse.

El dato: El Sevilla eliminó al Maribor la única vez que ambos se midieron en un torneo continental. El equipo español superó los dieciseisavos de final de la Liga Europa de la campaña 2013-14 con un empate en Eslovenia y un triunfo en la capital andaluza.

La frase: Eduardo Berizzo (entrenador del Sevilla): "Todos los partidos hay que ganarlos. La palabra favorito hay que demostrarla en el campo".

El entorno: Se volverá a vivir una noche de mucho ambiente en el Sánchez Pizjuán para este nuevo partido de la Liga de Campeones, que el entrenador local, el argentino Eduardo Berizzo, no podrá ver desde el banquillo al estar sancionado con un encuentro de suspensión.