Suso dice que su renovación con el Milan le "llena de emoción"

Roma, 25 sep (EFE).- El extremo español Jesús Fernández Sáez "Suso", que renovó su contrato con el Milan hasta 2022, aseguró este lunes que vivió "uno de los días más importantes" de su vida y que prolongar su relación con el club milanés le "llena de emoción".

"24-09-2017 será para siempre uno de los días más importantes de mi vida. Prolongar mi relación con el Milan hasta 2022, y haberlo hecho con mi familia, mi novia y me representante al lado, me llena de emoción", publicó Suso en su cuenta de Instagram.

El futbolista gaditano, recientemente convocado por el seleccionador español Julen Lopetegui, alcanzó el acuerdo con el Milan el domingo, pero el anuncio oficial de la entidad milanesa se produjo este lunes poco antes de las 19.00 locales (-2 GMT).

"Un gracias particular, especial, a los directivos del Milan. Lo daré todo para este equipo, como siempre he hecho", agregó Suso en su mensaje, que fue acompañado por una foto en la que sale al lado del consejero delegado, Piero Fassone y del director deportivo, Massimiliano Mirabelli.

El exjugador de Almería, Liverpool y Génova, de 23 años, fichó por el Milan en 2015 y, tras un comienzo complicado, se lució en la última temporada con unas prestaciones de alto nivel que le convirtieron en un pilar del once del técnico Vincenzo Montella.

El gaditano disputó 50 partidos con la camiseta "rossonera" y marcó 10 goles, contribuyendo de forma decisiva a la clasificación a la presente edición de la Liga Europa.

Entre los momentos más importantes de su trayectoria en el Milan, destaca el doblete marcado el año pasado en el derbi ante el Inter y el triunfo en la Supercopa italiana de 2016 contra el rival Juventus en Doha.