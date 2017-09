Vázquez dice que en 15 días saldrá el decreto que controla los viáticos del Ejecutivo

Montevideo, 25 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anunció hoy que en un plazo máximo de 15 días anunciará el decreto para controlar el manejo de los viáticos "por parte de los integrantes del Ejecutivo que tienen cargos políticos".

La declaración del mandatario se dio previo a ingresar al Consejo de Ministros abierto al público que se organizó hoy en la localidad de 19 de abril, ubicada en el departamento (provincia) de Rocha (este).

"Nosotros ya tenemos pronto el decreto sobre el manejo de los viáticos por parte de los integrantes del Ejecutivo que tienen cargos políticos, ya lo han redactado y estamos haciendo las últimas correcciones", señaló el mandatario uruguayo.

La intención de controlar este tipo de gastos en el Poder Ejecutivo surgió a raíz de la dimisión del exvicepresidente Raúl Sendic, acusado de utilizar para uso personal la tarjeta corporativa de la empresa estatal petrolera, Ancap, cuando estuvo al frente de la misma.

De esta forma, Vázquez había anunciado el pasado 11 de septiembre que se redactaría este decreto a la brevedad para que quienes ocupen cargos políticos rindan cuentas de sus gastos "con los dineros que se otorgan como viáticos" y que el remanente debería ser restituido.

Con respecto a la situación de Sendic, que fue acusado por el Tribunal de Conducta Política de la coalición de izquierdas oficialista, Frente Amplio (FA), de tener "un proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos", Vázquez mostró su preocupación por la situación "desde el punto de vista humano".

En este sentido, el mandatario dijo que no quiere hacer comparaciones pero que "la carga emocional que sufrió Raúl Sendic" no tiene "nada que ver" con otros sucesos "muy graves" dentro del sistema político en este momento.

Vázquez hizo referencia también a la situación del intendente del departamento de Soriano (oeste), Agustín Bascou, acusado por representantes del FA de aquel lugar de conjunción del interés personal y público por la venta de combustible de una gasolinera de su propiedad a la Intendencia.

Según trascendió en la prensa local, la denuncia se basa en un informes de Ancap en el que se refleja que las ventas de combustible a la Intendencia por parte de la gasolinera de Bascou "triplicaban" las de su competidor en la ciudad.

La intención del FA es pedirle a Bascou la renuncia a su cargo ya que habría violado el artículo 291 de la Constitución Uruguaya en el que dice que los intendentes no podrán "intervenir como directores o administradores en empresas que contraten obras o suministros con el Gobierno Departamental" ni "tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante el Gobierno Departamental".

Sobre este tema, Vázquez afirmó la importancia de "luchar contra toda forma de corrupción".