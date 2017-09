Simeone: ´Diego Costa está muy bien anímica y espiritualmente´

Madrid, 29 sep (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes que Diego Costa está "muy bien tanto anímica como espiritualmente", apuntó que su equipo aprendió de la derrota contra el Chelsea y mira ya hacia adelante, a un nuevo choque en liga ante el Leganés con "nueva ilusión".

"Diego Costa está muy bien tanto anímica como espiritualmente", respondió el técnico tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, el primero del atacante con el grupo desde la formalización de su fichaje por el club rojiblanco, el pasado martes, aunque no podrá entrar en juego hasta enero.

Entre tanto, el equipo ya enfoca a la visita de este sábado a Leganés, tres días después de la derrota en la Liga de Campeones frente al Chelsea (1-2). "Nos tocaron partidos importantes. Fuimos a Roma, Valencia, Bilbao, jugamos con el Sevilla, hicimos un gran esfuerzo en muchos de esos partidos y nos tocó perder con un gran rival".

"Yo lo veo muy simple, un equipo jugó mejor y ganó bien. A partir de esto, nace un nuevo partido, se trata de corregir errores y buscar alternativas para seguir mejorando y jugar con mucho entusiasmo lo que viene, porque lo que pasó queda siempre atrás", advirtió el entrenador argentino.

Este sábado espera el Leganés. El objetivo es "intentar hacer un partido importante con un equipo que está trabajando muy bien en grupo y que tiene un entrenador que lee muy bien el juego y los partidos".

"Intentaremos llevar el partido donde nosotros nos sintamos más cómodos y buscar por dónde hacer daño a un rival que se defiende bien, que tiene tres goles en contra nada más y que está trabajando muy bien en este inicio de Liga", continuó Simeone, preguntado después individualmente por Kevin Gameiro y por Gabi Fernández.

"Ya todo lo que tuve hablar con Gabi lo hablamos y él tiene bien claro lo que necesita el club, el equipo y el grupo de él", dijo sobre el capitán del Atlético, con menos protagonismo en el once que en anteriores temporadas. Por ejemplo, el pasado miércoles contra el Chelsea no tuvo ningún minuto en el estadio Wanda Metropolitano.

Tampoco el francés Kevin Gameiro. "Está trabajando como todos los delanteros, en las mismas condiciones, y con el entusiasmo de que el entrenador le dé minutos. El otro día los tuvo contra el Sevilla, después con el Chelsea ya no, mañana estará convocado y, como los otros delanteros, tiene opciones de jugar", valoró.

En los últimos seis encuentros oficiales Ángel Correa, Yannick Carrasco y Antoine Griezmann acaparan los goles del Atlético. "Es lo que se produjo en estos partidos. Es verdad que han tenido situaciones de gol Vietto, Koke, Saúl... Los goles llegarán como consecuencia del juego y de poder presentar a la gente dentro del área, que es lo que te permite la llegada al gol", analizó Simeone.

También valoró el emparejamiento en dieciseisavos de final de la Copa del Rey con el Elche: "Falta mucho aún. Es un partido siempre importante. Nosotros la Copa del Rey siempre la hemos respetado porque fue un poco el comienzo de todo lo que nos sucedió posteriormente y esta temporada la jugaremos de la misma forma".