Soria está dispuesto a dirigir a Bolivia desde un helicóptero si la FIFA le ratifica una sanción

La Paz, 28 sep (EFE).- El seleccionador de Bolivia, Mauricio Soria, afirmó hoy que está dispuesto a dirigir a su equipo desde "una escalera o un helicóptero" cuando reciba en La Paz a Brasil en la penúltima fecha de las eliminatorias del Mundial de Rusia, si la FIFA ratifica su suspensión por la expulsión ante Chile.

"Nosotros creemos que tendremos la oportunidad de dirigir a nuestra selección desde el campo porque hemos hecho el descargo correspondiente y esperamos que FIFA dé lugar", afirmó Soria en La Paz.

Sostuvo que se "dará modos" que no están prohibidos para acompañar desde el campo a su plantel en el partido contra la Canarinha en caso que se ratifique la sanción en su contra.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) recibió hace dos semanas una notificación en la que la FIFA le hacía conocer que Soria fue expulsado al término del partido en el que Bolivia derrotó por 1-0 a Chile el pasado 5 de septiembre "por emplear gestos insultantes y humillantes (corte de manga) a jugadores chilenos".

Soria y la FBF tuvieron la oportunidad de enviar sus descargos a la Comisión Disciplinaria de la entidad.

Bolivia, penúltima en la clasificación con 13 puntos, inició hoy su preparación para enfrentar a Brasil el próximo 5 de octubre y visitar a Uruguay cinco días después, en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas.

La Verde entrenó en su primer día con 14 jugadores del The Strongest, Bolívar y Oriente Petrolero y uno del Wilstermann.

Soria comunicó su preocupación por las lesiones de los defensores Edward Zenteno y Marvin Bejarano, y del volante Diego Wayar, quienes están siendo evaluados sin descartar que pueda llamar a otros futbolistas en caso de que no puedan recuperarse.

También manifestó su apoyo a los jugadores del club 'aviador' ante las acusaciones de un supuesto arreglo del partido de Copa Libertadores en el que el River Plate les goleó por 8-0.

"Creemos en los futbolistas de nuestro país, en los futbolistas de Wilstermann que han hecho las cosas bien, que no son como se ha ido hablando", enfatizó.

Para este viernes se espera que el equipo boliviano entrene con la totalidad de jugadores que compiten en la liga local.

A partir del fin de semana se aguarda la llegada de los 'extranjeros' Carlos Lampe, del Huachipato chileno; Jhasmani Campos, del Bangkok Glass tailandés; Marcelo Martins Moreno, del Wuhan Zall chino, y Bruno Miranda, del DC United de Estados Unidos.