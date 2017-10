Ni Gameiro ni Gaitán

Madrid, 1 oct (EFE).- El Atlético de Madrid empató este sábado sin goles frente al Leganés, de nuevo sin minutos para el francés Kevin Gameiro, casi una constante ya en este inicio de la temporada, y para el argentino Nicolás Gaitán, dos de los tres jugadores de campo con menos minutos en los nueve partidos oficiales disputados.

El otro es el argentino Augusto Fernández, recuperado este verano de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le mantuvo fuera de competición desde el 25 de septiembre del año pasado y que, entre su puesta a punto y una lesión muscular con su selección, aún no se ha estrenado en este curso en un encuentro.

Gameiro, protagonista de dieciséis goles y siete asistencias en 46 partidos, 29 como titular, durante la pasada campaña, buena parte de los tantos y los pases en conexión con su compatriota Antoine Griezmann, ha jugado sólo 44 minutos hasta ahora en competición, por debajo de sus cuatro compañeros de ataque en la actual plantilla.

Antoine Griezmann ha disputado 563 minutos repartidos en siete encuentros, los siete como titular; Ángel Correa, 510, entre nueve choques, seis de inicio; Luciano Vietto, posible traspaso durante todo el verano, suma 313 entre seis duelos, cinco desde el once; Fernando Torres, 225, en seis partidos, uno desde el principio, y Gameiro, 44, en dos compromisos, los dos partiendo del banquillo.

Baja primero en Girona por la operación de pubalgia a la que fue sometido a finales del mes de junio, que condicionó y retrasó su puesta a punto en la pretemporada del Atlético, tiene el alta desde la segunda jornada de la Liga ante Las Palmas. No jugó ese día, luego sí 32 minutos frente al Valencia (0-0), más tarde fue descarte en Roma y se quedó también sin minutos ante el Málaga y el Athletic.

"Gameiro está cada vez mejor. No tengo otra opción que guiarme por los entrenamientos, sobre todo con los chicos que menos minutos tienen. Entonces, los Gaitán, los Vrsaljko, los Gameiro me tienen que demostrar en los entrenamientos que están", decía Simeone en la víspera del duelo frente al Sevilla, en el que le dio 12 minutos.

"Gameiro está creciendo. Es un jugador importantísimo para el equipo. Mucha velocidad, tiene gol, desmarques, potencia, jerarquía y experiencia, así que esperemos que en el momento que el equipo lo necesite responda con lo que tiene", añadió aquel día Simeone, que desde entonces lo dejó fuera de la convocatoria ante el Chelsea y no lo utilizó este sábado frente al Leganés con el 0-0 en el marcador.

"Está trabajando como todos los delanteros, en las mismas condiciones, y con el entusiasmo de que el entrenador le dé minutos. El otro día los tuvo contra el Sevilla, después con el Chelsea ya no, en Leganés estará convocado y, como los otros delanteros, tiene opciones de jugar", apuntó el viernes, antes de jugar en Butarque.

Gameiro calentó en la banda, igual que lo hizo Gaitán, también sin minutos contra el Leganés. Ha jugado 157 en cinco encuentros, uno de ellos como titular, la victoria por 1-2 frente al Athletic en San Mamés. Y también está por debajo en cantidad de tiempo de todos los futbolistas del centro del campo menos Augusto.

Saúl Ñíguez y Koke Resurrección, polivalentes bien por el medio o bien por la banda, lo han jugado todo, 839 minutos, los nueve encuentros y los nueve de titular; Thomas Partey, 609 en ocho choques, siete de inicio; Yannick Carrasco, 547 en nueve partidos, cinco desde el principio; y Gabi Fernández, 469, en siete duelos, cinco desde el once del argentino Diego Simeone, por el que aún no ha aparecido Gameiro y en el que sólo ha estado una vez Gaitán.