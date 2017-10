Guillermo Almada lleva a cabo una revolución alimentaria en el Barcelona

Guayaquil (Ecuador), 1 oct (EFE).- En el Barcelona de Ecuador la nutrición es un elemento básico para la buena campaña reflejada con la clasificación a semifinales del equipo en la actual Copa Libertadores, opinó hoy su director técnico, el uruguayo Guillermo Almada.

"Obviamente que costó a los jugadores, desde cualquier punto de vista, de cualquier trabajo que hacemos, tratamos de no imponerles, tratamos de convencerlos para que entiendan que las mejoras son para la parte individual y colectiva", dijo Almada en una entrevista con Efe.

El técnico, de 48 años y que antes de llegar a Barcelona pasó por el Tacuarembó y el River Plate uruguayos, recordó que hace dos años, cuando llegó al equipo, se percató de que los jugadores no tenían la alimentación que corresponde a un deportista.

"Recomendé de inmediato la contratación de un nutricionista y empezamos una planificación individual y colectiva, que involucró también a la familia para guiar un poco mejor la alimentación en casa", señaló.

El técnico, campeón con el cuadro el año pasado, dijo que se ha precisado la cantidad de complementos alimenticios importantes, junto a las mediciones que con su equipo de trabajo llevan en los porcentajes de grasa y de volumen muscular con los que se ha mejorado mucho en rendimiento individual y colectivo del equipo.

Aunque en el campeonato ecuatoriano las cosas no le van todo lo bien que desearía, el pasado 20 de septiembre Barcelona logró clasificarse para las semifinales de la Copa Libertadores al vencer en el marcador global 2-1 (ida y vuelta) al Santos brasileño.

Para Almada, detrás de ese éxito hay desde luego cuestiones psicológicas y de preparación física y técnica, pero sin duda también de alimentación.

"El convencimiento, insisto, es muy importante para cualquier cosa que hagamos y, bueno, les hemos tratado de explicar, les estamos pregonando permanentemente sobre el cuidado que debe tener un deportista con su alimentación porque es una de las cosas que ha tenido más evolución", anotó.

Almada insistió en que los estudios y cuidados marcan, sobretodo, "la recuperación de los jugadores, para poder competir a gran nivel. Es fundamental controlar la cantidad de suplementos que les damos para seguir mejorando en su rendimiento, así que, insisto, el convencimiento que ellos tienen o que les transmitimos es parte importante en todo".

El técnico también aseguró que -como siempre dice a sus jugadores-, alcanzar el techo futbolístico va complementado con las condiciones del deportista. Seguramente esta máxima va a ayudarlos para mejorar, agregó

Para Almada, fortalecer la comprensión sobre el factor alimenticio no resultó tarea fácil, pues debió convencer a los directivos del club sobre inversiones en este tema, que era nuevo pero también básico.

"Se incrementaba el presupuesto en forma importante. Después fuimos complementando la alimentación en las concentraciones, en los entrenamientos, cuando entrenamos de mañana, los jugadores desayunan todos juntos, luego almuerzan todos juntos, durante los entrenamientos, todas esas cosas nos ayudan para tenerlos mejor controlados y saber que se están alimentado bien", resaltó.

Lo cuidados y detalles del técnico en el área de la nutrición no se detienen: "Estamos permanentemente planificando junto con el nutricionista sus dietas, sus alimentos para antes y después de los entrenamientos. Esto lo hacemos prácticamente desde hace dos años", recordó.