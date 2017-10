Milan-Roma: Montella, frente a su pasado y para su futuro

Ahora o nunca más. Vincenzo Montella ya se juega el campeonato y el banquillo del Milan. Después de los resultados negativos contra Lazio y Sampdoria, y la victoria sólo en el final contra el Rijeka en la Europa League, para los rossoneri el partido contra la Roma de esta tarde (18:00 h) ya representa el primer cruce de caminos de la temporada.

Muchas dudas sobre el entrenador, sobre su estilo de juego y sobre todo en la actitud del equipo considerado por la directiva demasiado sumiso: "No se pueden perder dos partidos de seis jugados. No he visto el alma del Milan y tenemos que acordarnos que camiseta llevamos. No queremos ver más estos partidos". Así se ha expresado Marco Fassone, hombre fuerte de la directiva china del Milan, que durante este verano han gastado casi 200 millones de euros en fichajes.

En la Scala del Calcio de San Siro llega la Roma de Monchi y Di Francesco con sus tres victorias (cuatro, añadiendo la de Champions League contra el Qarabag) consecutivas. El conjunto giallorosso durante este mes de septiembre ha crecido significativamente, aunque es cierto que ha jugado contra equipos de nível inferior, como Benevento, Verona y Udinese.

Roma y Milan llegan al partidazo con la misma clasificación (12 puntos), aunque los de la capital tiene que recuperar uno contra la Sampdoria. El estadio ya está listo y casi agotado el papel: 65.000 aficionados estarán esta tarde en el un estadio en el que habrá más de 3.000 apoyando los colores romanos.

Casi todo confirmado para las alineaciones. El Milan de Montella que sigue utilizando los tres centrales: Musacchio, Bonucci y Romagnoli delante de Donnarumma. En el mediocampo regresa Biglia junto a Kessie en el centro y Borini y Ricardo Rodriguez en las bandas laterales. Calhanoglu jugará por detrás la pareja Kalinic-André Silva.

La enfermería llena en casa Roma ha creado problemas para Di Francesco que, a pesar de eso, no tendría que cambiar su esquema táctico 4-3-3: Alisson, Peres, Manolas, Juan Jesus y Kolarov componiendo la defensa. Gonalons, De Rossi y Nainggolan a garantizar garra en el medio del campo y la unica duda en el ataque con uno entre Under y Florenzi juntos a El Shaarawy, ex del partido y el bomber Dzeko.

Regresar o fracasar para el Milan y Montella; volar o parar para la Roma.