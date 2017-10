Victoria del Arsenal, empate del Liverpool y descalabro del Everton

Londres, 1 oct (EFE).- El Arsenal se gustó este domingo y ganó con solvencia al Brighton & Hove Albion (2-0), en una séptima jornada de la Premier League en la que el Liverpool y el Newcastle firmaron las tablas en St James' Park (1-1) y el Everton cayó en casa ante el modesto Burnley (0-1).

Nacho Monreal, autor de un gol, y Alexis Sánchez, artífice de la asistencia del segundo, desencallaron a los 'Gunners', que con este triunfo se han colocado quintos en la Premier League, igualados a puntos con el Chelsea.

"Conseguimos mantener la portería a cero y llevarnos los tres puntos. Hemos jugado en otros partidos con más ritmo, pero la semana fue dura tras tener partidos el lunes, el jueves y hoy: lo más importante era el triunfo", declaró un visiblemente satisfecho Arsene Wenger tras el duelo.

Otro equipo que también se anotó una victoria este domingo fue el Burnley, que contra todo pronóstico se impuso en Goodison Park al Everton (0-1) y ahondó la crisis del equipo de Ronald Koeman.

Un solitario tanto del centrocampista irlandés Jeff Hendrick en el minuto 21 dio el triunfo al modesto Burnley, que este temporada ya ganó en Stamford Bridge al Chelsea (2-3) y sacó puntos en Anfield frente al Liverpool (1-1) y en Wembley contra el Tottenham Hotspur (0-0).

Los pupilos de Sean Dyche mantienen su impecable momento en este inicio de curso y se sitúan sextos en la tabla, sólo por detrás de cinco gigantes: Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea y Arsenal.

Los 'Toffees', por su parte, en una campaña en la aspiraban a entrar en la élite del fútbol inglés, han caído en cuatro de las siete jornadas ligueras disputadas y han empatado en otra, lo que les deja en decimosexta posición, dos puntos por encima del descenso.

"No puedo quejarme de mis jugadores. Demostramos la actitud y el compromiso necesarios para ganar. Tuvimos ocasiones claras y, si las hubiéramos aprovechado, el partido hubiera sido muy diferente", señaló Koeman.

"Cuando empiezas perdiendo contra el Burnley siempre es difícil: se cierran atrás y son muy buenos defensivamente, muy ordenados y fuertes físicamente. Necesitábamos estar a nuestro mejor nivel y no creamos muchas ocasiones", añadió el holandés al término del encuentro.

Ahora, Koeman, sobre el que se ciernen muchas dudas, tiene las dos semanas del parón de selecciones para trabajar, solucionar problemas y empezar a hacer funcionar al equipo que, además de hundirse en la parte baja de la tabla, tiene un pie fuera de la Liga Europa tras perder en la primera jornada (3-0 a manos de Atalanta) y empatar en la segunda (2-2 en casa contra el Apollon Limassol).

En el último encuentro de la séptima jornada, Newcastle United y Liverpool se repartieron los puntos en St James' Park, un resultado que deja a los 'Reds' con sólo una victoria en sus últimos siete compromisos en todas las competiciones.

Joselu canceló el tanto inicial de Coutinho -tres goles en sus últimos tres partidos- y rescató un punto para el equipo de Rafa Benítez, que prosigue su buen arranque liguero y se coloca noveno en la tabla.

Pese a alinear un 'once' netamente ofensivo -Salah, Coutinho, Mané, Sturridge- y a gozar del 68 por ciento de la posesión, el equipo de Jürgen Klopp no fue capaz de hacer excesivo daño a las 'Urracas', que tuvieron ocasiones para llevarse los tres puntos, la más clara una de Diamé en el minuto 90.

Con este empate, el Liverpool se coloca séptimo en la tabla, con 12 puntos, a uno de los puestos de Liga de Campeones, mientras que el recién ascendido Newcastle es noveno, con dos puntos menos que los 'Reds'.

"Cuando sumas sólo un punto en casa nunca puedes estar contento, pero ante un club dentro del top-6 como es el Liverpool sí tienes razones para estar algo feliz. La forma en la que mis jugadores trabajaron y lucharon por cada balón fue espectacular", subrayó Benítez.