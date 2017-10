Benedetto y Enzo Pérez entre los ´locales´ que completan la lista de Sampaoli

Buenos Aires, 1 oct (EFE).- Darío Benedetto y Enzo Pérez son los dos jugadores destacados de los seis que añadió esta noche el seleccionador argentino Jorge Sampaloli para jugar ante Perú y Ecuador en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.

Benedetto, goleador del actual torneo de Boca Juniors, y Enzo Pérez se suman al defensa Milton Casco (River Plate), los mediocampistas Fernando Gago y Pablo Pérez, de Boca Juniors, y el delantero Lautaro Acosta, de Lanús.

De esta manera, esta convocatoria también ratifica el regreso de Gago a la selección en un intento por buscar un socio 'conocido' en el juego para Lionel Messi.

Las presencias de Mauro Icardi y Alejandro Gómez, sumado a una nueva ausencia de Gonzalo Higuaín habían sido las principales novedades de los citados del exterior, donde también se destacaban las inclusiones del defensa Germán Pezzella (Fiorentina) y del portero Agustín Machesín (América), en lugar de Gerónimo Rulli (Real Sociedad).

La gran ausencia luego del accidente automovilístico que sufrió el jueves pasado será la de Sergio Agüero, que no podrá estar para estos dos duelos decisivos: de local ante Perú el 5 de octubre y el 10 del mismo mes contra Ecuador en Quito.

Sampaoli debutó como seleccionador de Argentina en las eliminatorias con un empate sin goles ante Uruguay en Montevideo el 31 de agosto, y luego igualó 1-1 con Venezuela en el Monumental de Buenos Aires el 5 de septiembre.

Icardi (Inter) fue titular en estos dos partidos y no convirtió goles. Pos su parte, Higuaín (Juventus), ausente en la doble jornada anterior, volvió a quedar fuera de la nómina.

Guido Pizarro (Sevilla), titular ante Uruguay y Venezuela, tampoco fue convocado.

A falta de dos jornadas para el final de las eliminatorias sudamericanas, la Albiceleste es quinta con 24 puntos detrás de Brasil (ya clasificado con 37 unidades), Uruguay (27), Colombia (26) y Perú (24). Le siguen Chile (23), Paraguay (21), Ecuador (20), Bolivia (13) y Venezuela (8).

Actualmente ocupa el puesto que permite disputar una repesca ante Nueva Zelanda.

La AFA decidió jugar el trascendental partido ante Perú en la Bombonera en lugar del Monumental, donde suele hacerlo.

El último partido de la Albiceleste en el estadio de Boca Juniors por eliminatorias fue el 16 de noviembre de 1997 ante Colombia (1-1), y al anterior a ese fue el 7 de octubre de 1973 (3-1 ante Paraguay).

La última vez que Argentina jugó en la Bombonera fue el 21 de noviembre de 2012 en un amistoso en que se impuso a Brasil por 2-1.

La cancha de River Plate tiene capacidad para unos 62.000 espectadores, mientras que la de Boca Juniors para alrededor de 49.000, pero los directivos de la AFA creen que la cercanía del público con el campo de juego puede ser beneficiosa.

. Lista de 26 jugadores convocados por Jorge Sampaoli:

- Porteros: Sergio Romero (Manchester United-GBR), Nahuel Guzmán (Tigres-MEX) y Agustín Marchesín (América-MEX).

- Defensas: Federico Fazio (Roma-ITA), Emanuel Mammana (Zenit-RUS), Germán Pezzella (Fiorentina.ITA), Javier Mascherano (Barcelona-ESP), Nicolás Otamendi (Manchester City-GBR), Gabriel Mercado (Sevilla-ESP) y Milton Casco (River Plate).

- Centrocampistas: Marcos Acuña (Sporting Lisboa-POR), Ángel Di María (Paris Saint Germain-FRA), Lucas Biglia (Milán-ITA), Leandro Paredes (Zenit-RUS), Ever Banega (Sevilla-ESP), Alejandro Gómez (Atalanta-ITA), Eduardo Salvio (Benfica-POR), Emiliano Rigoni (Zenit-RUS), Fernando Gago (Boca Juniors), Pablo Pérez (Boca Juniors) y Enzo Pérez (River Plate).

- Delanteros: Paulo Dybala (Juventus-ITA), Lionel Messi (Barcelona-ESP), Mauro Icardi (Inter-ITA), Darío Benedetto (Boca Juniors) y Lautaro Acosta (Lanús).