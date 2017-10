El Clausura paraguayo llega a su ecuador con General Díaz a la cabeza

Asunción, 1 oct (EFE).- El Torneo Clausura paraguayo llegó este fin de semana a su ecuador con la celebración de la undécima jornada en la que General Díaz subió al primer puesto de la clasificación con sus 20 puntos, con los que aventaja al resto de sus rivales.

Rubio Ñu e Independiente de Campo Grande fueron los primeros en salir al campo en esta undécima fecha, con los ñuenses dispuestos a buscar oportunidades de gol.

Hasta cuatro veces dispararon al arco los albiverdes sin lograr que la pelota entrara en la portería rival.

Por su parte, los del Independiente de Campo Grande intentaron en tres ocasiones poner el marcador a su favor, algo que logró Wilson Ibarrola casi al final del partido.

La cita igualó en puntos a ambos rivales, 11 puntos cada uno en la tabla de clasificación del Torneo Clausura.

Guaraní y General Díaz también se midieron este viernes, en un encuentro que resultó favorable para los de Luque.

Un gol de Blas Díaz Silva en la segunda mitad del último tiempo, tras un partido de intentonas a puerta fallidas, sirvió a la formación para hacerse con liderazgo del Clausura, con 20 puntos.

Ese resultado le sirvió para superar en un punto a su rival en la clasificación, Olimpia, que jugó el sábado contra Deportivo de Capiatá.

El marcador terminó 1-2 a favor de los "mitológicos" y provocó la destitución del entrenador de Olimpia, Éver Almeida, por dejar al club en segunda posición en la clasificación general.

Deportivo de Capiatá salió al terreno de juego dispuesto a imponerse en el juego, con un gol de cabeza de Rubén Monges en el minuto 9.

Los franjeados intentaron imitarles, con una destacable presencia de Walter González, pero hasta el segundo tiempo no lograron colar un gol en la portería contraria gracias al penalti de Néstor Ortigoza.

La tensión del empate se mantuvo hasta el final del encuentro, cuando Aldo Quiñónez disparó un gol que pulverizó las esperanzas de Olimpia y el futuro de Almeida en el club.

Por su parte, Nacional y Libertad también se enfrentaron el sábado, con una victoria de dos goles a uno.

El primer tiempo concluyó con dos amonestaciones que se transformaron en una tarjeta roja para el 'gumarelo' Ángel Cardozo.

Durante el segundo tiempo, los de Nacional se hicieron con la pelota y marcaron dos goles a lo largo de los últimos 45 minutos.

El primero llegó con la cabeza de Luis Caballero poco después de que comenzara la segunda parte, mientras que el segundo lo marcó Adam Bareiro en el minuto 65.

Cuando parecía que el Nacional se iba a imponer de manera holgada a su rival, Antonio Bareiro anotó un gol para Libertad en el minuto 80.

En la jornada del domingo, Sportivo Luqueño y Trinidense se enfrentaron en un partido que transcurrió sin sobresaltos, con un primer tiempo tranquilo, sin ningún gol que animara a sus hinchadas.

La monotonía del juego se rompió en el minuto 35 de la segunda parte con un gol de Osmar Leguizamón para el Sportivo Luqueño.

Sol de América y Cerro Porteño cerraron la undécima fecha con el marcador a cero.

Las oportunidades de gol no faltaron, con siete intentos para los 'danzarines' y otros siete para los de Barrio Obrero, que no pudieron festejar con una victoria el 105 aniversario de su fundación.