Colo Colo le gana a Universidad Católica y se acerca al líder Unión Española

Santiago de Chile, 1 oct (EFE).- Colo Colo se impuso hoy de visita por 0-1 ante Universidad Católica y quedó a sólo tres puntos del líder, Unión Española, al concluir la octava fecha del Torneo de Transición.

Los universitarios dominaron en gran parte del encuentro la posesión del balón, pero no pudieron concretar su manejo en opciones claras de gol.

En cambio, los jugadores que dirige Pablo Guede, que en el segundo tiempo jugaron con mayor ímpetu, aprovecharon una de las oportunidades que tuvo para marcar.

El único gol del encuentro fue anotado por Óscar Opazo (m.67), tras un remate rasante al palo izquierdo del guardameta Cristopher Toselli.

Con este resultado, Colo Colo suma 15 puntos y queda solo a tres puntos de la punta de la tabla de clasificaciones, mientras Universidad Católica se hunde con apenas siete unidades en ocho partidos.

En otro partido, Unión Española y Universidad de Chile igualaron sin goles este fin de semana, lo que ha permitido que los hispanos sigan al tope de la tabla con 18 puntos mientras el equipo universitario se le dificulta la posibilidad de alcanzar una nueva estrella en este torneo.

La "U" buscó intensamente en la segunda etapa, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Carlos Muñoz a los 46 minutos de juego, por una violenta falta sobre David Pizarro, sin embargo sus delanteros no supieron concretar en portería contraria defendida por Diego Sánchez, que lleva 592 minutos sin recibir goles.

Universidad de Concepción goleó de visita por 0-4 a Deportes Iquique, con anotaciones de Hugo Droguett y Jean Meneses.

A los 25 minutos Droguett remató por la izquierda gracias al pase de cabeza de Fernando Manríquez, la segunda diana la logró al minuto 71, Meneses remató por la derecha en el minuto 77 y Droguett cerró el resultado a los 82 minutos.

Deportes Antofagasta ganó a domicilio por 0-1 a Curicó Unido, equipo que lucha en la parte baja del coeficiente de rendimiento.

Flavio Ciampichetti fue el encargado de anotar la única cifra del partido (m.54), mediante lanzamiento penalti.

El equipo de Nicolás Larcamón marcha invicto en el campeonato y es escolta del líder Unión Española.

Huachipato, en tanto, logró celebrar sobre la hora ante Santiago Wanderers por 1-0, con un zurdazo de César Valenzuela a los 90 minutos.

Las acciones parecían igualadas en la ciudad de Talcahuano, pero la balanza pareció inclinarse a favor de los visitantes tras la expulsión de Valber Huerta (m.84), pero no supieron aprovechar la desventaja numérica del dueño de casa.

En otro encuentro de esta octava jornada, disputado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, San Luis venció por 2-1 a O'Higgins, con autogol de Bastián San Juan (m.15) y Mauro Caballero (m.67). Restó Alejandro Márquez (m.18).

Palestino y Temuco empataron a dos goles. Para el dueño de casa anotaron Roberto Gutiérrez (m.59) y Sebastián Pinto (m.87), mientras que para la visita marcaron Lucas Campana (m.20) y Miguel Aceval (m.89).

En el último partido de la fecha, Audax Italiano goleó por 3-0 a Everton con anotaciones de Matías Campos (m.16), Sergi Santo (m.36) y Bryan Carrasco, de penalti (m.81).