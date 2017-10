Bolivia entrena con equipo completo a tres días de recibir a Brasil en La Paz

La Paz, 2 oct (EFE).- La selección boliviana se entrenó hoy en La Paz con el equipo completo por primera vez a falta de tres días para recibir a Brasil en La Paz, en la penúltima fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018.

El plantel al mando de Mauricio Soria se completó con la llegada del portero Carlos Lampe, del Huachipato chileno, y Bruno Miranda, del DC United estadounidense, quienes participaron junto al resto del equipo en el entrenamiento programado para la mañana en el estadio Hernando Siles.

La práctica prevista para esta tarde se suspendió porque el escenario deportivo no estaba disponible.

La Verde tendrá este martes un entrenamiento en la cancha del club Mariscal Braun y en la tarde se trasladará al estadio Siles para continuar la preparación.

Soria no podrá dirigir desde la cancha a Bolivia ante Brasil este jueves ni estará en el partido del próximo martes 10 contra Uruguay por una sanción de la FIFA por haber demostrado "conducta antideportiva" con sus rivales en el partido en que la Verde se impuso por 1-0 a Chile en La Paz el pasado 5 de septiembre.

El centrocampista Jhasmani Campos, del Bangkok Glass tailandés, y Alejandro Chumacero no podrán ser parte del once que enfrentará a los dirigidos por Tite, uno por acumulación de tarjetas amarillas y el segundo porque fue expulsado en el lance con Chile.