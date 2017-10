Los novatos de Brasil también sueñan con llegar al Mundial de Rusia 2018

Teresópolis (Brasil), 2 oct (EFE).- El lateral Jorge, jugador del Mónaco, y el centrocampista Arthur, del Gremio, dos novatos en la selección de Brasil, reconocen que hay otros que tienen prácticamente garantizada su convocatoria para el Mundial de 2018 pero no renuncian al sueño de ir a Rusia.

Los dos jugadores, convocados por primera vez por el técnico Adenor Leonardo Bachi 'Tite' para partidos por las eliminatorias, fueron los encargados de dar este lunes la rueda de prensa de la Canarinha tras su primer entrenamiento para los dos últimos partidos por las eliminatorias, contra Bolivia el jueves en la Paz y frente a Chile el 10 de octubre en Sao Paulo.

Y los dos novatos admitieron que quieren repetir la historia de otros jugadores que fueron convocados a última hora por Brasil y tuvieron la oportunidad de ir a un Mundial.

"Hoy estoy realizando mi sueño: poder jugar un partido oficial por la selección brasileña. Y escuché a muchas personas decir eso (que jugó el Mundial tras ser convocado a última hora) y espero un día poder decir esa historia en la selección brasileña. Sé que es un camino difícil, sé que es un camino largo, pero cuando uno entra en la vida del fútbol sabe de las dificultades que encontrará y los límites de nuestra vida", afirmó Jorge, convocado la semana pasada para sustituir al lesionado Marcelo (Real Madrid).

Jorge reconoce que la titularidad en la selección prácticamente la tiene garantizada Marcelo pero no descarta poder ir como su sustituto.

"Todos sabemos de la calidad que tienen Marcelo y Filipe Luis. También está Alex Sandro que es un jugador de mucha calidad, de mucha fuerza. Me entristece la lesión de ellos porque son jugadores importantes para la selección e infelizmente sufrieron esa lesión, pero estoy feliz también por la oportunidad que estoy teniendo. Es reflejo de mi trabajo en el Mónaco", dijo.

"Y teniendo esta oportunidad sé que puedo soñar con el Mundial sí. Sé que es difícil por la posición. Pero todos soñamos y, quién sabe, no en este Mundial y sí en otro, poder disputarlo", dijo.

Arthur, un centrocampista que viene destacando en el Gremio de Porto Alegre, también reconoce que es el último en una larga lista, pero igualmente no renuncia al sueño de ir a Rusia.

"Hay varios jugadores de mucha calidad. En el centro de la cancha, la disputa es muy grande. Hay varios jugadores con mucha experiencia que ya casi están garantizados en la selección que disputará el Mundial pero, aunque no sé si voy a entrar, si voy a jugar, voy a intentar hacer lo mejor posible en estos dos partidos para agradar al técnico", dijo.

"Creo que el primer sueño ya lo realicé, que es vestir la camisa de la selección brasileña en partidos oficiales. Entonces voy a intentar mostrar lo mejor de mí aquí, para, si Dios quiere, ser otra historia de esas. Llegar en poco tiempo a un Mundial", agregó.

Los dos jugadores aseguran que, pese a que Brasil ya garantizó su cupo en Rusia y el primer lugar en la clasificación de las eliminatorias, todos los convocados se esforzarán para vencer a Bolivia y a Chile porque saben que la presencia en el Mundial depende de lo que muestren ahora.

"Queremos ganar. No sólo yo sino todos los jugadores que entramos en la cancha queremos vencer. Yo entro a cada partido como si fuese una final para mí", dijo Jorge.

La selección brasileña empezó hoy, con sólo 16 de los 24 convocados, la preparación para sus dos últimos partidos por las eliminatorias sudamericanas en el centro de entrenamiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis, ciudad en la región serrana del estado de Río de Janeiro.

Los jugadores llegaron a la Granja Comary en la mañana de este lunes en helicóptero y realizaron el primer entrenamiento en la tarde.

Brasil se entrenará en la Granja Comary hasta el miércoles y viajará ese mismo día a la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra, en donde pasará la noche ya que sólo tiene previsto llegar a La Paz pocas horas antes del partido para minimizar los efectos de la altitud.