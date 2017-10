Entrenamiento físico para el Atlético, Diego Costa sigue su pretemporada

Majadahonda (Madrid), 4 oct (EFE).- El Atlético de Madrid realizó este miércoles un entrenamiento eminentemente físico con los jugadores no internacionales, mientras el hispanobrasileño Diego Costa siguió su particular pretemporada con ejercicios específicos.

La sesión de este miércoles consistió en unos 45 minutos de trabajo en el gimnasio, seguidos de ejercicios de fuerza sobre el campo 1 de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, donde esta tarde el Atlético Femenino se enfrentará al Wolfsburgo alemán en la Liga de Campeones.

Al margen de sus compañeros, Diego Costa pedaleó en una bicicleta estática y luego hizo series de reacción rápida bajo la atenta mirada del preparador físico uruguayo Óscar Ortega.

No saltaron al césped los lesionados, el brasileño Filipe Luis y el francés Lucas Hernández, que continúan la recuperación de sus respectivas lesiones físicas. Tampoco estuvo el entrenador argentino Diego Simeone, con permiso del club para viajar a Argentina a ver a su familia.