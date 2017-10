Costa Rica y Honduras aplazan para el sábado su partido por la tormenta Nate

San José, 5 oct (EFE).- El partido de la penúltima jornada de las eliminatorias del Mundial de Rusia entre las selecciones de Costa Rica y Honduras programado para este viernes en San José fue aplazado para el sábado debido a la emergencia nacional que vive el país centroamericano por los efectos de la tormenta tropical Nate.

Las federaciones de fútbol de Costa Rica y Honduras han comunicado la decisión a las autoridades de la FIFA y la Concacaf.

El Ministerio de Seguridad comunicó hoy a la Federación Costarricense que no podía enviar policías a custodiar las afueras del estadio debido a que todo el personal se encuentra trabajando en la atención de la emergencia.

"Un partido no puede estar por encima de la seguridad de los ciudadanos y así lo entendimos las dos federaciones", declaró Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica.

"Es un desastre natural y sabemos los problemas que está atendiendo Costa Rica. Nos unimos a esto y nos damos la mano, esperamos que la gente esté bien", expresó su colega de la federación hondureña, Jorge Salomón.

La tormenta tropical Nate ha dejado en Costa Rica miles de damnificados, 5.000 personas albergadas y siete muertas, así como pueblos enteros inundados y severos daños materiales aún sin cuantificar.

Nate, que se dirige hacia el norte por la costa caribeña de Nicaragua y Honduras, ha generado lluvias en todo Costa Rica desde el miércoles, las cuales continuarán al menos hasta mañana viernes.

"Muchas veces hay que dejar el fútbol de lado. Queremos jugar pero el país está pasando por una situación difícil, hay familias que lo pasan muy mal, ha muerto gente y hay pueblos inundados. Esperamos que pare de llover para que la gente pueda estar bien y jugar cuando haya que jugar", declaró el guardameta Keylor Navas.

"No es nada fácil ver a la gente que lo está perdiendo todo. Tengo sentimientos muy encontrados porque tenemos la motivación de clasificar al Mundial pero también mucha tristeza al ver esta situación", dijo el portero del Real Madrid.

Tras ocho jornadas disputadas de las diez que componen el hexagonal final de la Concacaf, México es líder con 18 puntos y ya clasificado, seguido por Costa Rica (15), Panamá (10), Estados Unidos (9), Honduras (9) y Trinidad y Tobago (3).

El hexagonal da tres boletos directos al Mundial y una repesca contra un rival asiático.