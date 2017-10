Gastón Ramírez: "La ideología del uruguayo es nunca rendirse, nadie regala nada"

Génova (Italia), 5 oct (EFE).- El uruguayo Gastón Ramírez, actual centrocampista del Sampdoria italiano, aseguró hoy que la ideología con la que crecen los futbolistas charrúas es "nunca rendirse" y trabajar duro, porque eso es la base para "llegar a ser los mejores".

Es una filosofía que Ramírez (Fray Bentos, 2 diciembre 1990) aprendió en el Peñarol y que le anima de cara al reto de volver a vestir la camiseta de la selección Celeste, explicó el uruguayo en una entrevista con la Agencia Efe en el centro deportivo del Sampdoria, en Génova.

En una larga conversación, Ramírez contó su "nueva vida" en la liga italiana y sus ambiciones de cara al futuro, analizó las eliminatorias de acceso al Mundial de Rusia 2018 y se rindió ante el papel de líderes que tienen Edinson Cavani y Luis Suárez en la Celeste.

Pregunta: Uruguay es un país geográficamente pequeño, pero uno de los más grandes a nivel futbolístico. ¿De dónde nace esta capacidad de competir a altos niveles?

Respuesta: La ideología del uruguayo es nunca rendirse, dar lo mejor y trabajar, porque nadie te regala nada. Queremos ser los mejores, somos competitivos y eso hace que desde pequeño seas una persona que quiere ganar, que sabe unirse bien al grupo.

El uruguayo es fuerte individualmente y a nivel de grupo. Todo equipo que tenga un buen grupo será difícil para enfrentar a cualquiera. Nosotros no somos los mejores, pero tampoco somos los peores. Esta mentalidad se transmite desde muy pequeños y el grupo hace el resto.

P. Su temporada empezó de forma muy positiva ¿Confía en volver a recibir una llamada de la selección uruguaya?

R. Sin duda. He pasado por momentos duros, me tocó estar fuera. Pero mi objetivo hoy en día es darlo todo por el Sampdoria, jugar lo más posible, recuperar mi nivel, estar bien físicamente y técnicamente y estar con confianza en una llamada. Yo estuve allí y me ha ido bien.

Cuando uno hace bien las cosas, las cosas suceden. No me queda otra que seguir trabajando por el club, por la gente y estar preparado para cuando me llamen.

P. ¿Qué significa para usted representar a la Celeste?

R. No, no hay palabras. Es lo máximo para mí, ser llamado a la selección es lo máximo. Uno que estuvo ahí, que vivió cosas lindas, siempre quiere volver así que no queda otra que seguir trabajando.

P. ¿Seguirá el partido de Uruguay contra Venezuela?

R. Sí, a las 23.00 (hora CET) estaré viendo el partido, ojalá se dé bien. Tenemos dos partidos, por lo menos tenemos que ganar uno para estar clasificados. Es algo que se ha logrado con mucho sacrificio, muy duro. En estas eliminatorias hasta lo último va a haber alguna sorpresa. Se sufre mucho, y si todo va bien vamos a lograr la clasificación al Mundial, que es importante para el grupo, que trabajó tanto.

P. Usted compartió el vestuario en la selección uruguaya con Luis Suárez y Edinson Cavani, que también son los primeros en dar el ejemplo. ¿Qué importancia tiene para el resto del grupo su actitud?

R. Primero, es un orgullo compartir el plantel con ellos. Ver cómo corren, cómo meten goles, cómo se calientan, cómo viven los partidos siendo las estrellas que son. También me tocó compartir el plantel con Diego Forlán. Hicieron grandes trayectorias y me impacta la humildad que tienen, la humildad con la que trabajan, las ganas que tienen de ayudar al compañero. Eso no tiene precio, es algo que nos da la vida. Ver a personas que están en lo más alto del fútbol mundial, que vengan y se junten con nosotros, que peleen con nosotros. Es algo que nos llena de orgullo.

P. ¿Cómo se acercó al fútbol y qué esfuerzos supuso para usted llegar a ser un profesional de alto nivel?

R. Cuando empecé a jugar al fútbol lo hacía por diversión y hasta hoy no perdí ese hambre de mejorar. Me tuve que ir a los 15 años a 300 kilómetros de Fray Bentos, donde nací, para tener una posibilidad. Fui un jugador que tenía las cosas claras. Sabía que podía no andar, pero tenía confianza en mí y sabía que si trabajaba duro la oportunidad llegaría. Y si no, por lo menos lo hubiera dado todo. No era el mejor, pero tampoco era el peor. Mi mentalidad siempre fue trabajar para estar preparado si me toca la oportunidad. No hay lugar para todos. Uno sacrifica muchas cosas, no sale a bailar, come bien. Ves a tus amigos que se van el viernes, salen el sábado y no tienen preocupación ninguna. Si uno quiere llegar a ser profesional tiene que tenerlo en cuenta y tomar decisiones. En mi caso, soy tranquilo y no era tanta cosa, pero hay gente a la que le duele más.

P. ¿Quiénes eran sus ídolos?

R. Me gustaba (el brasileño) Rivaldo, (el argentino, Román) Riquelme. Jugadores que manejan muy bien la pelota. Siempre admiré a muchos jugadores, no tuve un ídolo en concreto. Sigo mirando el fútbol y me encanta ver buenos partidos, incluso cuando juegan contra mi equipo, me gusta que el rival sea fuerte. Disfruto de cada momento y de cada experiencia que tengo con grandes jugadores.

P. ¿Mira muchos partidos en su tiempo libre?

R. Sigo la Premier League inglesa, la Liga española, la portuguesa. Si hay un partido de China miro el partido de China. Ahora con mi niña es más dibujitos que fútbol, pero teniendo tiempo y estando en casa, veo todo tipo de fútbol.

P. Usted jugó en Italia (Bolonia) y en Inglaterra (Southampton, Hull City, Middlesbrough). ¿Qué diferencias destacaría entre esas dos ligas?

R. Cuando llegué al Bolonia era muy joven todavía, me faltaba madurar, pero por suerte me fue bien. Fueron dos años muy lindos, fue un cambio grande. Cuando fui a Inglaterra, allí el fútbol se vive de otra manera, completamente diferente. Es un fútbol prácticamente sin presión, en cambio el italiano lo vive más como el sudamericano. Tiene ganas de ganar y sufre más por las derrotas.

P. ¿Cómo sigue su adaptación en el Sampdoria y a la ciudad de Génova?

R. Me adapté muy bien, encontré a un gran equipo, grandes jugadores, con humildad, con ganas de trabajar. Me sentí muy bien y día a día vamos cada vez mejor. Me gusta sobre todo el clima de Génova, muy lindo. Tenemos el mar, yo vivo frente al mar así que es un cambio radical en mi vida, porque vengo de Inglaterra que es un poco lo contrario. Entonces disfruto de cada momento.

P. ¿Le gusta la comida italiana y genovesa?

R. La comida es otro cambio grandísimo. Disfruto de la comida italiana, que es espectacular dónde vayas. Pasta al pesto (un plato tradicional genovés) y pizza últimamente han sido algo que hemos comido hasta demasiado.

P. En el Sampdoria comparte el vestuario con varios jugadores sudamericanos (su compatriota Lucas Torreira, los argentinos Ricky Álvarez y Matías Silvestre, el colombiano Duván Zapata, el paraguayo Édgar Barreto). ¿Qué tal se encuentra con ellos?

R. Antes de venir hablaba con Lucas Torreira. Todos me han recibido muy bien, me sentí desde el primer día como si estuviera en mi casa. Torreira me ayudó mucho a presentarme a la gente, llevarme de un lugar a otro. Somos muchos sudamericanos. Uno que trabaja en esto quisiera encontrar este ambiente.