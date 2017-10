Lampe agradece las felicitaciones "que no tienen precio" de los jugadores brasileños

La Paz, 5 oct (EFE).- El portero de la selección de Bolivia, Carlos Lampe, agradeció las felicitaciones "que no tienen precio" que le dieron los jugadores de Brasil tras impedir la caída de su portería en el duelo que terminó sin goles hoy en La Paz, en el inicio de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas.

"Yo creo que está la humildad de parte de ellos, uno reconoce que son los mejores jugadores del mundo", dijo Lampe a los medios después del partido del que fue figura y que terminó con un cordial intercambio de camisetas con Neymar.

"Me acerqué a saludarlo y me felicitó", contó Lampe, quien evitó en varias ocasiones goles que parecían inevitables de parte de la selección brasileña.

Durante el partido, Lampe triunfó en varios "mano a mano" con Neymar y también en un par de duelos con el delantero Gabriel Jesús.

"Creo que esas cosas no tienen precio, las felicitaciones de los colegas", insistió, tras ser consultado sobre la imagen que proyectó ante los jugadores de la selección líder de las clasificatorias de Sudamérica al Mundial de Rusia 2018.

El portero de 1,92 de estatura, que milita en el Huachipato de Chile, aseguró que su actuación ante la Canarinha "no es casualidad" ya que trabaja diariamente para "sentar un futuro más grande" que el que tiene en el fútbol chileno.

El "gigante", como se lo conoce en Bolivia, admitió que la Verde no jugó un buen partido pero que fue importante mantener su arco invicto pese a los constantes embates de Brasil en su puerta.