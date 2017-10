Limpeño sueña con revalidar corona de Libertadores en casa y con su afición

Asunción, 6 oct (EFE).- El Sportivo Limpeño, el campeón de la Copa Liberadores, comenzará este sábado su andadura en busca del segundo título con la ventaja de jugar en Asunción, pero con la presión de una afición entusiasmada que quiere más, dijo hoy a Efe su entrenadora, Jessica Mendoza.

"La ventaja que tendríamos es que estamos de local, jugamos en nuestro país, tenemos lo acogedor de nuestra gente, de nuestro público, vamos a tener ese aliento mucho más cercano aún que el del año pasado", dijo la directora técnica del club de la ciudad de Limpio.

Limpeño consiguió en diciembre del año pasado su primer título en la máxima competición continental a nivel de clubes tras vencer por 2-1 en la final las venezolanas del Estudiantes de Guárico.

Mendoza añadió que esa condición de campeonas han de utilizarla de forma positiva, y partiendo de que ahora serán más respetadas por las rivales.

Sin embargo, Mendoza señaló que esta edición de la Libertadores femenina, que se inaugura el sábado, se presenta muy competitiva dada la calidad de los equipos, entre los que citó a las brasileñas del Corinthians, su rival el próximo lunes, y las colombianas del Independiente Santa Fe.

Junto a estos dos rivales y sus compatriotas del Deportivo Itá, Limpeño completa el grupo C de la Libertadores, el más competitivo para conseguir una plaza de cara a las semifinales.

"Todos los equipos vienen con toda las potencialidades, nuestra serie diría que es una de las más fuertes, ya que tenemos a Corinthias que viene bastante bien reforzado, así como al igual que Santa Fe", comentó.

En cuanto a revalidar el título, Mendoza no descartó esa posibilidad, aunque subrayó que no va a ser nada fácil.

"Vamos paso a paso. Ver los resultados y sí, si se puede llegar al bicampeonato", dijo.

Sportivo Limpeño debutará en la Libertadores el lunes, el tercer día de la competencia, contra el Corinthians en el estadio de La Arboleda, del equipo Rubio Ñu de la primera división del fútbol paraguayo.