Tebas: "Por desgracia, veo posible una Liga sin el Barcelona y el Espanyol"

Villarreal (Castellón), 6 oct (EFE).- Javier Tebas, presidente de LaLiga, afirmó hoy que, "por desgracia", ve posible una Liga sin el Barcelona y el Espanyol, y que si se produjeran estas ausencias la competición perdería un valor que "costaría mucho recuperar".

Así lo indicó en Villarreal, donde presentó junto al presidente del Villarreal, Fernando Roig, la Liga Genuine en la que participan dieciocho clubes con equipos de jugadores con discapacidad intelectual, en alusión a una posible independencia de Cataluña.

Sobre la posibilidad de que estos y otros clubes catalanes puedan abandonar la Liga esta misma temporada, indicó que no sabía si iba a ser así porque piensa que están ante "una especie de partida de ajedrez".

"Vamos a ver qué pasa con la declaración de independencia. Si se produce, automáticamente citaré a los clubes catalanes en la Liga. Creo que no habrá una ruptura inmediata, pero la clave estará en la Federación Catalana de Fútbol" explicó Tebas.

"Si los clubes apoyan la postura del independentismo, quedarán fuera de las competiciones estatales. Nuestra obligación es escuchar, pero hay que cumplir el reglamento", continuó.

El presidente de LaLiga recordó que había hablado de este asunto desde hace mucho tiempo, aunque no esperaba que se llegara a esta situación e insistió en que el reglamento se debe cumplir y los clubes catalanes deberán reaccionar.

En la actualidad, en la Laliga Santander está, junto al Barcelona y el Espanyol, el Girona, mientras que en la Liga 1/2/3 juegan el Reus y el Nàstic de Tarragona, además del filial del Barcelona.

Para el presidente de la LFP, la clave estará en que la federación catalana quiera continuar en la española.

Respecto a la libertad en la que, en el caso de la independencia, quedarían los jugadores de los clubes catalanes, dijo que es un tema de mercado laboral.

"Esa teórica nueva federación catalana no tendría por qué cumplir las normas FIFA y los futbolistas estarían fuera de mercado. Se supone que sí que estarían libres", agregó.

También indicó que le preocupa el papel del FC Barcelona en esta cuestión y dijo que cuando ha hablado con dirigentes de este y de otros clubes catalanes, ha notado que sufren "muchas presiones" del secesionismo.

"Habrá algunos independentistas y otros que quieren seguir con España. Ellos saben el riesgo que están corriendo, pero se sienten muy presionados por el entorno político", dijo.