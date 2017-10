Alex Sandro le desea suerte a Dybala y asegura que saldrán a ganarle a Chile

Sao Paulo, 6 oct (EFE).- El lateral brasileño Alex Sandro le deseó suerte al argentino Paulo Dybala, compañero suyo en el Juventus, en su lucha por clasificar para el Mundial de Rusia 2018, y garantizó que ellos saldrán a ganarle a Chile el próximo martes en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas.

"Tengo amigos que están en la selección argentina pero no voy a tocar asuntos de otra selección. Lógico que deseo la felicidad de ellos, pero nosotros hacemos nuestro trabajo y eso es lo que tenemos que hacer", afirmó hoy Sandro en una rueda de prensa en Sao Paulo.

Está previsto que el lateral sea titular ante la Roja, que en caso de conseguir una victoria en el Allianz Parque de Sao Paulo certificará su billete para la cita mundialista y además complicará las opciones de la Argentina de Lionel Messi.

Sandro se comprometió a "jugar bien independientemente de lo que esté en juego" en el encuentro contra los chilenos.

"Nuestra cabeza está en nuestro trabajo. El problema de ellos es de ellos, solo pensamos en nuestro día a día y ver dónde podemos mejorar. El resto no es problema nuestro", comentó.

En su opinión, la selección brasileña, clasificada desde marzo para Rusia 2018, "está donde está" porque se ha tomado "en serio todos los partidos" por lo que no caben las dudas sobre su profesionalidad ante las sospechas de que salgan al campo sin intensidad para enfrentar a los chilenos.

"Todos van a hacer el máximo, con corazón y con orgullo, y la afición puede tener certeza de que Brasil irá a por la victoria", aseveró.

La Canarinha es líder de las eliminatorias con 38 puntos, diez más que su inmediato perseguidor, Uruguay, y doce más que Chile, en el tercer puesto, que de no ganarle a Brasil dependerá de otros resultados para clasificarse.