Bulgaria cesará a Stoichkov del cargo de cónsul en Barcelona

El Ministerio búlgaro de Exteriores ha anunciado este martes que cesará al ex futbolista Hristo Stoichkov del cargo de cónsul honorario de Bulgaria en Barcelona, tras sus "recientes apariciones públicas".

En un comunicado, la citada autoridad búlgara asegura haber iniciado el procedimiento para retirarle al ex jugador del Barcelona el título diplomático que ostenta desde hace más de seis años, y adelanta que la decisión definitiva será adoptada en breve por el Consejo de Ministros.

"El Reino de España es un socio estratégico y amigo de Bulgaria, mantenemos excelentes relaciones bilaterales a todos los niveles y una cooperación intensa en todas las áreas de interés mutuo", destaca la nota.

El texto no se refiere directamente a las declaraciones la semana pasada del ex jugador del Barcelona sobre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a quien calificó de "franquista".

"¿Es ella la que demanda las cosas que tenemos que hacer? Por favor dimite ya. No puedes mandar a la Policía a pegar a gente inocente. Gobierno de España, sois una vergüenza total. Por eso estaréis donde os merecéis, separados del mundo", añadió entonces.

Días después, "el daga" -como es apodado el ex delantero en su país por su fuerte temperamento-, pidió disculpas a Santamaría "pero solo por su hijo".

Stoichkov fue designado cónsul honorario de Bulgaria, con sede en Barcelona y jurisdicción consular para el territorio de las comunidades autónomas de Cataluña y Aragón, el 29 de julio de 2011.

La decisión de poner fin a esa responsabilidad se ha relacionado oficialmente y en primer término con periodos importantes de ausencia del titular.

"En los últimos años la actividad Stoichkov como cónsul honorario ha sido obstaculizada por el hecho de que reside principalmente en Estados Unidos", explica el comunicado.

Pero reconoce asimismo que, "además, hay que tener en cuenta que el futuro cumplimiento eficaz de las funciones de cónsul honorario por parte de señor Stoichkov será dificultado al complicarse su comunicación con las autoridades oficiales del Reino de España después de sus recientes apariciones públicas".