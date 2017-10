Cerezo dice que Atlético-Barça es un partido y no una manifestación política

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, afirmó que el partido entre el conjunto madrileño y el Barcelona de mañana sábado es un encuentro de fútbol y "no una manifestación política" y se mostró seguro de que los aficionados rojiblancos separarán uno y otro aspecto.

"Es un partido de fútbol, no hay ninguna manifestación política, las manifestaciones políticas no se hacen en los estadios de fútbol, nosotros jugaremos con el Barcelona como hemos hecho siempre", declaró el presidente del Atlético en el programa 'El Transistor' de Onda Cero.

Cerezo reconoció que las semanas que han precedido al partido han sido "políticamente muy complicadas, sobre todo con Barcelona", pero confió en que eso no afecte al comportamiento de los aficionados.

"Creo que nuestros aficionados son conscientes de que una cosa es la política y otra cosa un partido de fútbol, y equipos deportivos como Barcelona y Atlético. Somos deportistas y no tenemos por qué meternos en un lío político", manifestó.

El presidente rojiblanco afirmó que "no va a pasar nada" y recordó que el Atlético ganó en 2014 su última Liga en el Camp Nou contra el Barcelona, en un partido que acabó 1-1 y dejó sin campeonato a los azulgrana.

"Hace tres años, el Atlético se proclamo campeón de Liga contra el Barcelona en el Nou Camp y el estadio aplaudió deportivamente al Atlético pese a haber perdido una liga en su casa, son cosas que no se nos tienen que olvidar", advirtió.

Respecto a la cesión de entradas al equipo rival, que se ha visto reducida para todos los rivales que han visitado hasta el momento el Wanda Metropolitano (Málaga y Sevilla, en LaLiga Santander) por la alta demanda, Cerezo explicó que al Barcelona se le han entregado 250 localidades.

"Nos pidieron 1.000 entradas, solo les pudieron dar 250 porque el resto lo teníamos comprometido con nuestros socios", comentó el presidente rojiblanco, que añadió que estos problemas los han tenido hasta el momento en todos los partidos como locales.

"Normalmente el socio que no es abonado tiene un derecho preferente para la adquisición de entradas y en estos momentos lo han tenido y se lo han tenido que suministrar", comentó Cerezo.

El presidente rojiblanco negó que la Federación Española de Fútbol (RFEF) se haya dirigido al Atlético para organizar algún partido de la selección española en el Wanda Metropolitano en los próximos meses, en relación al posible amistoso contra Portugal del mes de noviembre.