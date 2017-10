Arena admite el fracaso de EE.UU. y renuncia; Gulati sigue de presidente

Chicago (EE.UU.), 13 oct (EFE).- El veterano técnico Bruce Arena renunció como entrenador de la selección de Estados Unidos después de no haber podido clasificar al equipo al Mundial de Rusia 2018.

Tras la derrota sufrida por 2-1 ante Trinidad y Tobago en el último partido del Hexagonal de la Concacaf que le costó bajar al quinto puesto de la clasificación, Estados Unidos fue superado por Panamá y Honduras que lograron sendas victorias y se pusieron con 13 puntos por 12 que tuvo el equipo de las Barras y las Estrellas.

La eliminación de Estados Unidos fue la primera desde 1986 después de haber disputado siete mundiales consecutivos, incluidos dos bajo la dirección de Arena en su primera etapa con el equipo.

"Es un gran privilegio para cualquier entrenador dirigir el Equipo Nacional de su país, y al dejar ese puesto hoy me siento honrado y agradecido de tener esa oportunidad dos veces en mi carrera", declaró Arena, de 66 años, en un comunicado.

"Cuando me hice cargo del puesto, en noviembre pasado, sabía que había un gran desafío por delante, probablemente más de lo que la mayoría de la gente podía apreciar. Cada uno de los involucrados en el programa dio todo lo que tenían durante los últimos 11 meses, y al final nos quedamos cortos", valora Arena en su despedida.

"No hay excusas, no hemos hecho el trabajo, y acepto la responsabilidad. Esto es sin duda un gran revés para el equipo de la selección y las preguntas correctamente deben hacerse sobre cómo podemos mejorar y progresar", señaló Arena en el comunicado.

"Dicho esto, también es importante reconocer el tremendo crecimiento y los logros que hemos alcanzado en las últimas dos décadas en todas las áreas, incluyendo el desarrollo de jugadores, la educación de entrenadores y una liga profesional doméstica estable", destacó el ya exentrenador de Estados Unidos. "Vamos por el camino correcto aunque lo sucedido en Trinidad sea doloroso para nuestros aficionados".

"Como persona involucrada en el deporte por más de 40 años, es muy gratificante ver cómo el nivel de apoyo para el fútbol en los Estados Unidos ha crecido. Creo que hablo por los involucrados en el juego para agradecer a todos por su pasión y compromiso, y espero que mantenga su firme apoyo a este deporte", señaló Arena.

El veterano entrenador reiteró su convencimiento que el futuro del fútbol estadounidense será importante.

"Aunque este es un momento difícil, mantengo la firme creencia de que estamos encaminados en la dirección correcta. Creo en el jugador americano y entrenador estadounidense, y con nuestros esfuerzos combinados el futuro sigue siendo brillante", valoró Arena.

Como entrenador de Estados Unidos, Arena dirigió a los equipos que fueron a las Copas Mundiales de 2002 y 2006, para en la primera conseguir disputar los cuartos de final, su mejor clasificación en la historia del equipo, y que perdieron frente a Alemania.

Al frente del equipo nacional logró una marca de 81-32-35, incluida la de 10-2-6 que tuvo desde que el pasado 16 de noviembre se hizo cargo por tercera vez de la selección después que fuese despedido el alemán Jurgen Klinsmann.

El miembro del Salón de la Fama sigue siendo el entrenador más ganador en la historia del fútbol de Estados Unidos, además de ser el único seleccionador que logró tres títulos de la Copa Oro de la Concacaf (2002, 2005 y 2017), el último el pasado verano.

Por su parte, el presidente de U.S. Soccer, Sunil Gulati, dijo hoy en una conferencia telefónica que no planeaba dimitir y agregó que la decisión sobre un nuevo entrenador se conocería la próxima semana a tiempo para los amistosos de Estados Unidos en Europa en noviembre.

Gulati recordó que aunque él toma la última palabra, el proceso de elegir a un nuevo entrenador no depende de él mismo sino de todo un grupo de profesionales.

En cuanto a si tiene previsto dejar el cargo como lo hizo Arena ante el fracaso de no clasificar al Mundial de Rusia 2018, Gulati confirmó que no lo hará.

"No renuncio porque hay muchas cosas que hacer. Estoy en medio de un procese de solicitar la organización de un Mundial", señaló. "No es el día correcto para mí hablar sobre mis planes futuros personales en términos de la presidencia de la federación".

Gulati, aunque asumió la responsabilidad de no haber podido clasificar al Mundial de Rusia 2018, no descartó presentarse a la reelección el próximo febrero.