La Asociación Uruguaya de Fútbol pide una reunión urgente tras la huelga de jugadores

Montevideo, 17 oct (EFE).- La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) convocó hoy a una reunión urgente con los presidentes de los clubes tras la decisión de los jugadores de suspender la actividad hasta que la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (Mufp) convoque una asamblea de socios.

Así lo confirmó a Efe el presidente de la AUF, Wilmar Valdez, quien dijo que la reunión será este martes a las 18.30 hora local (21.30 GMT), pero que no dará ningún tipo de comentario sobre el conflicto.

Los futbolistas uruguayos, unidos bajo el colectivo Más Unidos Que Nunca (MUQN), realizaron este lunes una reunión en Montevideo en la que participaron dos delegados de cada equipo.

En la reunión se decidió paralizar el Torneo Clausura, que ya lleva disputadas siete jornadas, de manera indeterminada.

Los integrantes del colectivo de futbolistas emitieron este martes un comunicado en el que exigen a la Mufp que se convoque "una Asamblea Extraordinaria" que les permita dirimir el conflicto que tienen con la actual directiva de la Mutual.

"La Comisión Directiva tiene en sus manos el evitar que se perjudique el normal desarrollo de la actividad profesional oficial, así como seguir ocasionando graves perjuicios a sus propios asociados y a las familias que dependen de nuestro fútbol", subraya el comunicado.

Además, el colectivo MUQN difundió la solicitud de asamblea presentada hoy ante la Comisión Directiva que tiene como orden del día la "remoción de todos los integrantes titulares y suplentes de la Comisión Directiva" así como de los titulares y suplentes de la Comisión Fiscal.

El principal motivo del conflicto radica en que los jugadores llevan cerca de un año reclamando a la Mutual que convoque a una asamblea de socios para tratar distintos temas, entre ellos la destitución del cuerpo gerencial del gremio.

Las autoridades de la Mutual "no representan al futbolista, al asociado", declaró este lunes a Efe el integrante de MUQN, Michael Etulain.

En consecuencia, el objetivo de los futbolistas es lograr la salida de los principales dirigentes de la Mutual entre los que se encuentra su presidente, Enrique Saravia.

Por su parte, uno de los exfutbolistas que integra la directiva de la Mufp, Hector Morán, dijo hoy en declaraciones a la emisora local Sport890 que esto "es un capricho de los jugadores de la selección" que tomaron "de rehén" a los futbolistas del medio local.

"Por mas que la asamblea vote que nos tenemos que ir no nos vamos a ir ", subrayó Morán.