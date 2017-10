Gurbánov: "Ante el Atlético no solo hay que jugar bien, sino también luchar"

Bakú, 17 oct (EFE).- El técnico del Qarabag, Gurbán Gurbánov, afirmó hoy que para tener opciones ante el Atlético de Madrid "no solo hay que jugar bien, sino también luchar", ya que el equipo español es muy complicado para sus rivales.

"El Atlético es un equipo muy disciplinado, que generalmente no deja jugar al contrario. Sin embargo, intentaremos mostrar nuestro fútbol", dijo el entrenador del campeón azerbaiyano en la rueda de prensa previa al partido de mañana.

Asimismo, señaló: "No hace falta decir muchas cosas sobre nuestro rival. En los últimos cuatro años llegaron a dos finales de Liga de Campeones. Es un equipo que tiene su propio estilo de juego. Vemos sus partidos, les analizamos. Trataremos de imponer nuestro juego y obtener un buen resultado".

"Hay siete u ocho equipos en el mundo del fútbol que siempre vemos, porque son de gran interés para todos. Entre ellos están el Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Bayern de Múnich, Manchester United, y también el Atlético. Jugar ante ellos es un gran placer, incluso si perdemos. No tenemos miedo y nos estamos preparando", apuntó.

Gurbánov también destacó la eficiencia del juego defensivo del cuadro dirigido por Diego Pablo Simeone, que, en su opinión, "es el que mejor defiende en Europa".

"Desde luego ellos son muy superiores a nosotros, si comparamos los niveles de calidad. Pero vamos a luchar. Trataremos de puntuar", dijo el técnico.

No escatimó elogios para el rival, que -dijo- cuenta con un "gran entrenador y jugadores de mucha calidad".

"Hay pocas posibilidades de que cometan errores", dijo Gurbánov, quien añadió que el Qarabag intentará controlar el balón y aprovechar la más mínima oportunidad.

El técnico tiene claro que el objetivo de su equipo este miércoles es "sobrevivir": "Se basa de luchar, no de jugar. Tenemos que tener determinación en nuestro estadio y delante de nuestros aficionados, y trataremos de sumar un punto. El Atlético es más potente, y la liga española es más potente que la azerí. Pero, siempre creemos en nosotros".

La única duda del técnico azerbaiyano para la alineación de mañana es Nilo Ndlovu, quien se resintió en un entrenamiento y aún no está claro si podrá jugar ante el Atlético.

Por su parte, el centrocampista Gara Garayev, apuntó: "Solo puedo decir buenas cosas sobre el Atlético. Es uno de los equipos más agresivos en nuestro grupo. Así es como juegan. Seguro que mañana juegan así. Aun así, queremos hacer un buen partido y sumar al menos un punto. Eso sería un éxito para nosotros. Nos estamos preparando bien, y con la ayuda de Dios trataremos de lograr nuestro objetivo".