Roures: "No concibo una Liga sin el Barcelona y el Real Madrid"

Madrid, 17 oct (EFE).- El fundador del grupo audiovisual Mediapro, Jaume Roures, encargado de la realización televisiva de LaLiga y que tiene los derechos de la competición española y la liga de Campeones con Bein Sports (participado por Mediapro y Al Jazeera) dijo a EFE que no concibe una Liga sin Barcelona y Real Madrid.

En una entrevista tras su intervención en el foro de la industria futbolística 'World Football Summit' que concluye este martes, Roures dijo que el fútbol español seguirá ganando distancia en repercusión televisiva respecto a las competiciones alemana, italiana y francesa, y consideró que el paso de la Liga de Campeones a una retransmisión totalmente de pago en la temporada 2017-18 no acarreará dificultades, ya que los aficionados están acostumbrados.

El fundador de Mediapro confirmó que en unos meses concluirá la venta de algo más del 50% de las acciones de la compañía al fondo de inversión chino Orient Hontai Capital y afirmó que una posible independencia de Cataluña no es una hipótesis que se plantee.

- Pregunta: ¿Qué ingresos y países esperan alcanzar con la venta internacional de derechos de LaLiga?

- Respuesta: Estamos en 180 países, más que eso no es muy mejorable. Internacionalmente, la Premier League, LaLiga y la 'Champions' juegan un papel importantísimo, y las cadenas, las plataformas y los operadores vuelcan sus esfuerzos en inversión, dinero y difusión. Y eso va a profundizarse así. Vamos a ir ganando distancia respecto a la Bundesliga, la Serie A y la Liga francesa.

- P: ¿Por dónde está la clave para acercarse a la Premier?

- R: No sé si nos podemos acercar y si la batalla es esa. Creo que la batalla es fortalecer a LaLiga como competición y las relaciones de sus seguidores en el mundo, una gran parte de ellos que están a través de los operadores y otros que están en las redes sociales y otro tipo de relaciones más directas.

Ahí es donde LaLiga está haciendo y tiene que hacer esfuerzos: el directo es la mitad del trabajo, los otros 180 grados es cómo te relacionas y cómo amplías la base de seguidores que tienes en el mundo.

- P: ¿Una Liga española sin el Barcelona, el Girona o el Espanyol en el caso de una independencia de Cataluña, qué atractivo televisivo tendría?

- R: Eso son hipótesis que está bien que los periodistas os planteéis pero que en la práctica no creo que lleguen.

- P: No se plantea que pueda ocurrir, entonces.

- R: Digo lo mismo que decía Zidane: no concibo una Liga sin el Barça y el Madrid.

- P: Ustedes han logrado con BeinSports los derechos televisivos de la Liga de campeones para España a partir de la próxima temporada, ¿existe la posibilidad de llegar a acuerdos con algún operador en abierto?

- R: No, es que además el concurso en la segunda fase estaba hecho para que fuera todo en televisión de pago. En abierto quizás algo de Liga Europa, pero la 'Champions' irá en pago.

Hasta ahora en abierto había un partido, no presumo dificultades con este cambio, que también se ha hecho en las otras competiciones. El fútbol importante de LaLiga no está en abierto desde hace años y el número de abonados a la televisión de pago y las fórmulas convergentes ha ido aumentando. Bein LaLiga es el canal de pago más visto de todos, esto demuestra la fortaleza del canal.

- P: En el World Football Summit han hablado sobre el futuro de la retransmisión por Internet o 'streaming'. Ustedes tienen un servicio como Bein Connect, ¿cómo está funcionando?

- R: La propuesta funciona de maravilla, entre otras cosas porque es una muy buena oferta a muy buen precio, pero tiene una limitación estructural, necesitas muchos megas para verlo todo bien. Menos de la mitad de nuestros abonados nos siguen a través del televisor y casi el 30% a través del móvil y la tablet, el PC ha perdido sitio.

La televisión en movilidad va creciendo, ganando papel, eso tiene que ver con la edad del público, ampliamos la conexión con el público joven que es el que nos mira en el móvil y la tablet. A día de hoy tenemos más de 100.000 abonados con Bein Connect

- P: Mediapro está culminando una venta de más del 50% de su capital al fondo asiático Orient Hontai Capital, ¿está ya cerrada?

- R: Eso está a la espera de unos trámites legales en China, que tienen sus ritmos que no controlamos. Supongo que en tres o cuatro meses. Es más del 50% del capital, no puedo precisar si el 55 o el 53.

- P: ¿Esta venta puede cambiar la estrategia de la compañía?

- R: No, al contrario. La compra se produce porque había un accionista que era un fondo de inversión que llevaba once años y quería salir y, al calor de búsqueda del comprador de ese paquete accionarial, las ofertas eran importantes y hubo otros accionistas que se quisieron sumar.

Pero no va a cambiar nada, la gestión la seguirá llevando el señor Benet y el señor Roures. Tampoco creo que nadie quiera comprar una cosa y cambiar la gestión en un mundo tan complejo como éste. El cambio no supondrá más que un cambio accionarial

Esto nos puede abrir más puertas, pero estamos ya bastante bien posicionados: la semana pasada, sin ir más lejos, anunciamos el proyecto en Nanjing (China) del museo de Messi, estamos hablando de 90.000 metros cuadrados, 170 millones de euros... Ya hacemos cosas en Asia en general y en China en particular.