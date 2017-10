Simeone: "El equipo está muy bien"

Redacción deportes, 17 oct (EFE).- El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reivindicó "humildemente" este martes que su equipo está "muy bien" en este inicio de la temporada, admitió que aún tiene "mucho margen de mejora" y avisó de la dificultad del partido de la Liga de Campeones frente al Qarabag.

"Para mí, el equipo está muy bien. El otro día, hasta el minuto 82, íbamos ganando 1-0 al Barcelona, que venía ganando todos los partidos, ya sea en Champions, amistosos, en casa, en la casa del amigo... Así y todo, siempre está la posibilidad de la crítica ante cualquier resultado, porque está bien y es bueno que la haya. Nosotros estamos siempre abiertos a seguir mejorando", dijo.

"Humildemente comentamos que estamos bien, humildemente consideramos que el equipo sigue creciendo y que tenemos mucho margen de mejora. La exigencia estará, estuvo y seguirá estando hasta que el club siga creciendo como lo está haciendo. Normal", valoró en rueda de prensa en el estadio Olímpico de Baku, donde este miércoles se mide al Qarabag en el grupo C de la Liga de Campeones.

En su defensa del buen inicio del Atlético también repasó la trayectoria de su equipo: "Puedo decir que de los ocho partidos en Liga, cinco fueron de visitante y tres de local, que vamos invictos, que empatamos en Roma mereciendo haber ganado, que perdimos bien con el Chelsea, más allá de haber competido hasta el último segundo el partido, y que estamos vivos en todas las competiciones".

"A partir de eso, las palabras para mí cuentan poco. Cuentan los hechos, que sigamos compitiendo, cómo entendamos cual es el camino de este equipo, el no cambiarlo, seguir en la línea que estamos, porque para mí el equipo está muy bien y viene de hacer un partido muy bueno con el Barcelona, y seguir mejorando", expuso.

Este miércoles el técnico espera "lo mejor del equipo": "Seguir en el camino el cual estamos, que sigo insistiendo que es muy bueno, que el equipo sigue creciendo, sigue compitiendo muy bien y mañana, como en cada partido que jugamos, saber de las necesidades que tenemos e ir a buscar el partido desde el comienzo".

"Siempre buscamos enfrentar todos los partidos en consecuencia de lo que necesita el equipo para ganar. Está claro que no todos los partidos son iguales y que el rival, pese a que aparenta ser débil y perdiera como perdió con el Chelsea (6-0), hizo un buen primer tiempo. Y al Roma le costó (1-2)", advirtió.

"Ya tenemos las experiencias del Astana (el Atlético empató sin goles en Kazajistán) o el Rostov (el equipo rojiblanco venció 0-1 en Rusia) que son equipos que si están en Champions por algo están y que sobre todo en su casa tienen dificultades. Estará en cómo nosotros podamos llevar el partido al lugar que queremos", añadió.

También avisó de que el Qarabag tiene "varios futbolistas interesantes de mitad de cancha hacia adelante, sobre todo en la parte ofensiva, tanto el delantero como el banda derecha, el extremo por la izquierda, Míchel de segundo punta...". Y remarcó el aspecto atacante de su adversario, con "buenos movimientos y buen juego".

A la vez, incidió en dos ocasiones en la intención del conjunto azerbaiyano de tener "una buena posesión de pelota". "De mitad de cancha hacia adelante, es un equipo que tiene peligro. Ya lo ha vivido el Roma acá, que terminó ganando 2-1, pero sufrió hasta el final. Eso habla por sí solo de las características del rival".

Y enfatizó: "El fútbol, si tiene algo maravilloso, es que pasan situaciones diferentes en todos los partidos. Lo hemos visto últimamente en las eliminatorias mundialistas y las dificultades están, porque es fútbol, porque es un juego, porque el que aparenta ser más débil termina siendo más fuerte y porque el que es más fuerte no es tan fuerte como aparenta serlo. Estará en la capacidad de cada uno de los equipos de intentar dar lo mejor". EFE

