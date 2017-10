El uruguayo Martín Silva empata con ´Gatito´ Fernández en el liderato del Trofeo Efe

Sao Paulo, 17 oct (EFE).- El portero uruguayo Martín Silva, del Vasco da Gama, alcanzó en el liderato del Trofeo Efe Brasil al portero paraguayo Roberto 'Gatito' Fernández, del Botafogo.

Silva salió victorioso del duelo con Fernández, pues ambos se enfrentaron el fin de semana con triunfo por 1-0 para el Vasco da Gama sobre su vecino carioca en partido correspondiente a la 28ª jornada del Campeonato Brasileño.

El delantero argentino Lucas Pratto y el centrocampista peruano Christian Cueva, los dos del Sao Paulo, también destacaron al ayudar al conjunto paulista a ganar al Atlético Paranaense por 2-1 y salir de la zona del descenso.

Cueva dio dos asistencias de gol, una de ellas finalizada por Pratto.

El Trofeo Efe Brasil califica en cada jornada a los extranjeros con puntuaciones para su titularidad, anotaciones, pases de gol, sufrir o provocar un penalti convertido, participar de una victoria o del empate de su equipo en condición de visitante e, igualmente, les resta en los casos de autogoles o expulsiones.

- Clasificación Trofeo Efe Brasil 2017 (acumulado hasta la 28ª

jornada):

JUGADOR (PAÍS) CLUB PUNTOS

.1. Roberto Fernández (PAR) Botafogo 47,5 (3)

.2. Martín Silva (URU) Vasco da Gama 47,5 (3)

.3. Lucas Pratto (ARG) Sao Paulo 46,0

.4. Juan Cazares (ECU) Atlético Mineiro 44,0

.5. Jonathan Copete (COL) Santos 38,0

.6. Ángel Romero (PAR) Corinthians 37,0

.7. Fabián Balbuena (PAR) Corinthians 37,0

.8. Paolo Guerrero (PER) Flamengo 36,5

.9. Santiago Tréllez (COL) Vitoria 36,0

10. Stiven Mendoza (COL) Bahía 35,0

11. Christian Cueva (PER) Sao Paulo 32,5

12. Alejandro Guerra (VEN) Palmeiras 31,5

13. Joel Tagueu (CAM) Avaí 30,0 (2)

14. Lucas Romero (ARG) Cruzeiro 29,5

15. Lucas Barrios (PAR) Gremio 28,5

16. Walter Kannemann (ARG) Gremio 27,0

17. Joel Carli (ARG) Botafogo 25,5

18. Miguel Trauco (PER) Flamengo 25,0

19. Jefferson Orejuela (ECU) Fluminense 24,0

20. Eugenio Mena (CHI) Sport 23,5

21. Rómulo Otero (VEN) Atlético Mineiro 23,5

22. Robert Arboleda (ECU) Sao Paulo 22,5

23. Reinaldo Lenis (COL) Sport 22,5

24. Lucho González (ARG) Atlético Paranaense 22,5

25. Luis Manuel Seijas (VEN) Chapecoense 22,5

26. Miguel Borja (COL) Palmeiras 22,0

27. Orlando Berrío (COL) Flamengo 21,0

28. Agustín Allione (ARG) Bahía 20,5

29. Gustavo Cuéllar (COL) Flamengo 18,5

30. Oswaldo Henríquez (COL) Sport 18,0

31. Yerry Mina (COL) Palmeiras 17,5

32. Ramón Ábila (ARG) Cruzeiro 16,5 (1)

33. Esteban Pavez (CHI) Atlético Paranaense 14,5

34. Ariel Cabral (ARG) Cruzeiro 14,5

35. Vladimir Hernández (COL) Santos 13,0

36. Andrés 'Manga' Escobar (COL) Vasco da Gama 13,0

37. Andrés Ríos (ARG) Vasco da Gama 12,5

38. Giorgian De Arrascaeta (URU) Cruzeiro 12,5

39. Jonatan Gómez (ARG) Sao Paulo 11,0

40. Damián Escudero (ARG) Vasco da Gama 10,0

41. Júnior Sornoza (ECU) Fluminense 10,0

42. Emiliano Vecchio (ARG) Santos 10,0

43. Colin Kazim-Richards (TUR) Corinthians 8,5

44. Cristian Penilla (ECU) Chapecoense 8,5

45. Julio Buffarini (ARG) Sao Paulo 8,0

46. Fabián Noguera (ARG) Santos 7,5

47. Yilmar Filigrana (COL) Coritiba 7,5

48. Beto Da Silva (PER) Gremio 7,0

49. Federico Mancuello (ARG) Flamengo 7,0

50. Héctor Canteros (ARG) Chapecoense 6,5

51. Luis 'Kunty' Caicedo (ECU) Cruzeiro 6,5

52. Leo Valencia (CHI) Botafogo 6,0

53. Michael Arroyo (ECU) Gremio 5,5

54. Walter Montillo (ARG) Botafogo 5,0 (1)

55. Diego Lugano (URU) Sao Paulo 4,0

56. Gastón Fernández (ARG) Gremio 4,0 (1)

57. Pablo Armero (COL) Bahía 3,5

58. Miller Bolaños (ECU) Gremio 2,0

59. Frickson Erazo (ECU) Atlético Mineiro 2,0

60. Darío Conca (ARG) Flamengo 1,5

61. Jean Paul Pineda (CHI) Vitoria 1,5 (1)

62. Fernando Guerrero (ECU) Chapecoense 1,0

63. Leonardo Pisculichi (ARG) Vitoria 0,5 (1)

64. Andrés Chávez (ARG) Sao Paulo 0,5 (1)

65. Tyroane Sandows (RSA) Gremio sin calificar

Alexis Messidoro (ARG) Cruzeiro s.c.

Lucas Revuelta (BOL) Bahía s.c.

Emilio Zeballos (URU) Chapecoense s.c.

Luis Ángel Salazar (COL) Avaí s.c.

Toshiya Tojo (JAP) Avaí s.c.

Alexander Baumjohann (ALE) Coritiba s.c.

Maxi Rodríguez (URU) Gremio s.c. (1)

Alejandro Donatti (ARG) Flamengo s.c. (1)

Julio Dos Santos (PAR) Vasco da Gama s.c. (1)

Sherman Cárdenas (COL) Vitoria s.c. (1)

Nicholas Llanos (CRO) Vitoria s.c. (1)

(1) Salió del equipo.

(2) Cambió de equipo.

(3) Los porteros reciben dos puntos por penalti atajado y dos por

no recibir goles en cada partido.

Para criterios de desempate se tiene en cuenta, en su orden, que el jugador esté activo en el torneo, el menor número de partidos disputados, la mejor posición del equipo en la tabla general y el juego limpio. La lista no incluye a los brasileños que han defendido selecciones de otros países.