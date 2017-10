El Atlético agrava sus dudas; Barça, PSG y United agrandan su pleno

El Atlético de Madrid, con un empate a nada con el Qarabag, comprometió su clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, a los que se acercan el Barcelona, el París Saint Germain y el Manchester United con un pleno que ya no tiene el Chelsea, que igualó en Stamford Bridge ante el Roma (3-3).

Mientras el equipo azulgrana, ganador por 3-1 ante el Olympiacos, el conjunto entrenado por Jose Mourinho, vencedor por 0-1 ante el Benfica, y el bloque francés, dueño de los tres puntos en Bruselas con un 0-4 al Anderlecht, vuelan hacia su pase, aún pendiente de las tres jornadas restantes, el conjunto rojiblanco mantiene sus apuros.

El Atlético sólo suma dos puntos en tres duelos, pero tiene la garantía, aún, de depender de sí mismo, siempre que consiga ganar sus próximos tres choques europeos; un valor incalculable para el grupo entrenado por el argentino Diego Simeone, aún más después del decepcionante 0-0 con el que resumió su visita a Baku.

Necesitaba la victoria y se quedó en un empate, sin precisión y sin pegada en el primer tiempo, sin fútbol casi todo el duelo y nivelado por un adversario menor, el Qarabag, tan voluntarioso como limitado técnicamente, pero al que no fue capaz de superar en el marcador.

Ni siquiera con su rival en inferioridad numérica desde el minuto 74, cuando el árbitro Ruddy Buquet sancionó con la segunda amarilla a Dino Ndlovu, porque entendió que había simulado un penalti que sí fue de Diego Godín. Ni contra diez logró vencer el equipo rojiblanco, tercero de su grupo con nada más que dos puntos.

El panorama, aún siendo malo, no lo es tanto por el empate entre el Chelsea y el Roma (3-3). Primero golpeó dos veces el equipo londinense, líder del grupo con siete puntos, con goles de David Luiz y Eden Hazard; después remontó el Roma, segundo con cinco puntos, con una diana de Kolarov y dos de Edin Dzeko (2-3) y finalmente igualó el equipo 'blue' con el 3-3 de Hazard.

En el grupo D, el Barcelona lidera con pleno en el ecuador de esta fase. Lo prolongó con su triunfo en el Camp Nou contra el Olympiacos (3-1), al que doblegó pese a su inferioridad numérica desde el minuto 42 por la expulsión de Gerard Piqué, con la segunda amarilla por rematar a gol con la mano a la portería rival.

Antes ya había marcado un gol el conjunto azulgrana, en propia puerta de Dimitris Nikolaou tras un centro de Gerard Deulofeu, y después añadió otros dos tantos, firmados por el argentino Lionel Messi, que hizo su gol cien en competiciones europeas, y el francés Lucas Digne para afianzar aún más la cima del cuarteto del Barça.

Le persigue el Juventus a tres puntos, gracias a un gol de Mario Mandzukic, indispensable en el minuto 84 para culminar la remontada frente al Sporting de Lisboa en Turín (2-1). Antes, el equipo visitante había abierto el marcador con un tanto en propia puerta de Alex Sandro y el local había igualado por medio de Miralem Pjanic.

En el grupo B tampoco hubo sorpresas. Lo lidera con rotundidad el París Saint Germain, que sólo necesitó tres minutos para tomar ventaja en su visita a Bruselas, con un gol de Kylian Mbappé, tras una pared con Marco Verrati, y encarrilar su victoria contra el Anderlecht, la tercera en otras tantas jornadas de la 'Champions'.

La sentencia llegó incluso antes del intermedio, con el 0-2 del uruguayo Edinson Cavani. El brasileño Neymar y el argentino Ángel Di María aumentaron la goleada (0-4) para su equipo, con tres triunfos, doce goles a favor, ninguno en contra y tres puntos por encima del Bayern Múnich, que venció en el reestreno europeo de Jupp Heynckes.

El bloque alemán también resolvió con rapidez su victoria contra el Celtic, al que doblegó ya en la primera media hora, con el 1-0 de Thomas Müller y el 2-0 de Josuha Kimmich. Mats Hummels anotó el 3-0 en el segundo tiempo en el Allianz Arena de Múnich.

Como el Barcelona y el París Saint Germain, el Manchester United también tiene encarrilado el pase con nueve puntos. Este miércoles superó su visita a Lisboa frente al Benfica con un gol de Marcus Rashford (0-1). El partido, a la vez, marcó un nuevo récord de precocidad en la portería: el belga Mile Svilar se estrenó con 18 años, un mes y 22 días. Batió la marca de Iker Casillas.

El bloque entrenado por Jose Mourinho suma nueve puntos, tres más que el Basilea, que venció al CSKA Moscú por 0-2. Taulant Xhaka, en el minuto 29, y Dimitri Oberlin, en el 90, anotaron los goles suizos.