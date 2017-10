Coutinho, Salah y Firmino vuelven a poner al Liverpool en el mapa continental

Liderado por un triplete de esos que asustan y que no dan tregua a las defensas rivales -Philippe Coutinho, Mohamed Salah y Roberto Firmino-, el Liverpool vapuleó el martes al modesto Maribor (0-7) y escribió una nueva página en los libros de historia del fútbol inglés.

Los siete goles que le endosó al frágil conjunto esloveno no sólo sirvieron a los de Anfield para celebrar la mayor victoria a domicilio de un conjunto inglés en la historia de la Liga de Campeones, sino que les permitió, además, encaramarse a lo más alto del Grupo E y dar un golpe en la mesa para anunciar a lo grande su regreso a la máxima competición continental.

"La maravillosa historia de este club a veces se siente como una mochila algo pesada, pero es muy especial que nosotros podamos también escribir nuestra parte de historia", aseguró al término del encuentro Jürgen Klopp, quien reconoció que se acababa de enterar del récord.

"Será difícil superar esa marca. Es complicado ganar por 7-0, y demuestra que jugamos increíblemente bien", subrayó el entrenador alemán.

Los siete tantos que endosaron los pupilos de Klopp al débil Maribor eclipsan los contundentes triunfos del Leeds United sobre el equipo noruego del Lyn en octubre de 1969 (0-6) y del Manchester United ante el Shamrock Rovers irlandés en septiembre de 1957 (0-6).

La victoria de anoche no sólo sirve a los 'Reds' para entrar en los libros ingleses de historia, sino que refuerza el proyecto de Klopp -cuestionado en las últimas semanas por los malos resultados- y avisa de la peligrosidad del cinco veces campeón de Europa.

Tras dos sin catar el caviar de la Champions, los de Anfield quieren reverdecer viejos laureles y volver a sentirse importantes en Europa. El único atisbo de ello llegó hace dos campañas, cuando se plantó contra pronóstico en la final de la Liga Europa, donde fue derrotado con autoridad por el Sevilla.

Su última gran presencia en la Champions data del curso 2008/2009, en el que, todavía con Rafa Benítez en el banquillo, llegaron a cuartos de final. Desde entonces, sólo dos eliminaciones en la fase de grupos (2009/2010 y 2014/2015) marcan el pobre balance de los 'Reds' en la máxima competición continental.

No les fue tampoco nada bien en la Europa League, con la única salvedad de la final hace dos años y las semifinales en 2010: dieciseisavos en 2011 y treintaidosavos en 2013 y 2015.

Ahora, de vuelta en la Champions, y tras las dos primeras jornadas de toma de contacto, con empates en casa ante el Sevilla (2-2) y en Moscú ante el Spartak (1-1), el Liverpool confía en haber hecho del duelo en Maribor el punto de inflexión de la temporada.

Pese a tener todavía evidentes lagunas defensivas que le tocará pulir a Klopp en las próximas semanas -y que ante un rival de mayor entidad son un claro 'hándicap'-, el arsenal ofensivo de estos 'Reds' asusta y lo coloca como uno de los equipos a tener en cuenta.

A los Coutinho, Salah y Firmino se les unirá en unas semanas el lesionado Sadio Mané, jugador clave en el esquema de Klopp, y quien hace del cuarteto atacante 'Red' uno de los más peligrosos del panorama continental.