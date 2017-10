Griezmann: "Llegamos, pero no las metemos"

Madrid, 18 oct (EFE).- El francés Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, achacó este miércoles el 0-0 con el Qarabag en la Liga de Campeones a la falta de gol en ataque, repasó que su equipo tuvo ocasiones "claras" pero no las aprovechó y enfocó en que los atacantes, incluido él, tienen que mejorar en ese sentido.

"Tampoco son cojos ni era seguro coger los tres puntos. Han estado fuertes y a nosotros nos ha costado meter gol a los delanteros. Hay que mejorar y hay que trabajar para hacer más goles nosotros y nada más", analizó el futbolista en declaraciones a 'Bein Sports' tras el encuentro en el estadio Olímpico de Baku.

"Nosotros sabíamos que iba a ser complicado, que ellos estaban bien replegados atrás. Hemos tenido algunas que no hemos metido y hay que trabajar los delanteros, porque desde atrás estamos bien, estamos creando alguna ocasión y somos nosotros", hizo autocrítica Griezmann, que insistió: "Tuvimos ocasiones pero nos está costando".

"Hay que buscar la manera, soluciones y para eso están los entrenamientos. Llegamos pero no la metemos. Son rachas de delanteros y hay que seguir confiando en sí mismos", continuó el atacante, cuyo equipo sólo suma dos puntos: "Nos quedan partidos, lo daremos todo, intentaremos ganar todo y ya veremos qué pasa".