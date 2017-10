Deportistas paralímpicos normalizan su discapacidad pidiendo igualdad

Madrid, 20 oct (EFE).- Deportistas paralímpicos como el triatleta Jairo Ruiz, la judoca Marta Arce o el atleta David Casinos trataron de "normalizar" su condición de personas "iguales" al resto y pidieron ser medidos por sus logros deportivos dejando a un lado su discapacidad.

Los atletas David Casinos y Héctor Cabrera, la judoca Marta Arce, el triatleta Jairo Ruiz, el tenista de mesa Álvaro Valera y la levantadora de peso Loida Zabala participaron en una mesa redonda dentro de la Jornada "Neurociencia, deporte paralímpico e inserción laboral: La resiliencia se aprende", celebrada en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid.

David Casinos, que sufre una ceguera total desde los 25 años, ha logrado cinco medallas en cinco Juegos Paralímpicos en lanzamiento de disco y peso. En Tokio 2020 quiere participar en una nueva modalidad, ciclismo.

"Después de tantos años con el atletismo, perdí la ilusión, así que decidí plantar una nueva planta, crecer de nuevo y madurar. Tengo un nuevo reto con el que he empezado desde abajo. Hay un talento porque se han conseguido cosas, pero no sé adónde vamos, y he dejado una situación muy buena por una ilusión", confesó Casinos.

"La normalización no es solo lo que pasa en la pista, sino con proyectos del día a día. Yo decidí crecer en verde para estar en Tokio. Tengo algo muy potente basado en el esfuerzo y si pones todo el empeño el resultado da igual. El éxito es un proceso", dijo el deportista valenciano.

También valenciano es Héctor Cabrera, lanzador de jabalina que debutó en unos Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro 2016 y que sufre una discapacidad visual.

"Hay una cosa un poco dura que pasa en el día a día al explicar la discapacidad. A veces me paran por la calle y me dicen que soy antipático y no saludo, pero si solo veo la figura debería ser al revés, que me saluden a mí. Intentamos explicar una cosa que es muy básica y no nos damos cuenta. Intentamos ver más allá, pero para nosotros es tan normal que es difícil explicarlo", apuntó Cabrera.

La levantadora de peso extremeña Loida Zabala, que ganó este año la Copa del Mundo de halterofilia paralímpica en Hungría, contó su experiencia personal desde su silla de ruedas.

"Cuando me senté por primera vez en una silla de ruedas, fue una de las cosas más emocionantes que me ha pasado, porque venía de estar varios meses entre cuatro paredes. Ese día me senté, noté la brisa, salí a la calle y cuando me veía la gente me decían que era muy duro", señaló.

"Yo sin embargo estaba contenta de estar en la calle y luego mis padres me enseñaron a ser independiente. Me siento una persona resiliente y agradezco mucho a la vida por haberme tratado así", dijo Loida Zabala, que en diciembre competirá en el Mundial de halterofilia en México.

Para Marta Arce, judoca ganadora de tres medallas en tres Juegos, tener que explicar quiénes son es inherente a explicar a las personas cuál es su situación.

"Nuestra presencia en algunos entornos educa y cambia a las personas", dijo la judoca, que padece una discapacidad visual, y que explicó la "incomprensión escolar" que sufrió en su infancia.

"He vivido mi adaptación sin apoyo en el colegio, y me he dado cuenta que he sido capaz de remontar con mucha fuerza. He construido una familia, tengo tres hijos, y me siento una persona superfuerte y buscadora de retos. Es como si hubiera hecho una metamorfosis", manifestó.

"Cuando surgen las desgracias, que son diferentes de los problemas, se resalta la diferencia entre empeñarse en morir o en vivir, o también en sobrevivir", declaró Marta Arce.

Álvaro Valera, seis veces campeón de Europa de tenis de mesa, destacó la importancia de "educar a la gente desde la teoría y la racionalidad, porque no hay mejor medicina que ver con los propios ojos" la discapacidad.

"Mucha gente no está familiarizada con la discapacidad y lo primero que sienten es miedo e incomodidad. Entonces cuando te comportas con normalidad, con confianza y autosuficiencia para afrontar la vida, cambian su actitud. Cuando se ve la personalidad y la actitud de alegría se les olvida todo. La gente tiene que descubrir por sí misma a la persona que tiene enfrente, porque todos somos iguales", apuntó Valera.

"La resiliencia es un aprendizaje. Hay que aceptar las circunstancias y pensar que no hay que dejar de luchar por los sueños", dijo el tenista de mesa, participante en cinco Juegos, que habló de su experiencia personal en la convivencia con la discapacidad.

"En mi caso la familia es sinónimo de amor incondicional. Se detectó con cinco años que andaba un poco raro y en Estados Unidos me detectaron una enfermedad degenerativa. Para un niño es un proceso importante y creo que la familia y yo crecimos juntos", señaló Valera.

El triatleta Jairo Ruiz, medalla de bronce en los Juegos de Río de Janeiro, compite sin parte del brazo izquierdo debido a una discapacidad de nacimiento.

"Se nos ve nada más llegar a los sitios porque todo el mundo se fija. El cambio más importante en mi vida ha sido de ser deportista aficionado a profesional, no el de tener una discapacidad porque siempre he convivido con ella. He sido siempre un niño completamente normal", dijo el triatleta almeriense, que reconoció que durante mucho tiempo le "enfadaba" que en sus intervenciones se le preguntara por la discapacidad y no su trabajo.

"Cuando veía que siempre salía a relucir la discapacidad, me cabreaba, porque me siento una persona normal. No fue un cambio de aceptarme a mi mismo, sino el hecho de que se juntan de la mano tus resultados deportivos con tu discapacidad. Las primeras veces no quería ir a charlas o colegios, pero luego lo acepté", declaró Jairo.