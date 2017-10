Koke y Carrasco, bajas para Balaídos

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este sábado a 19 jugadores para el partido contra el Celta en Balaídos, con las bajas por lesión de Koke Resurrección, fuera por segundo duelo seguido, y Yannick Carrasco y con el único descarte del portero Axel Werner.

El centrocampista internacional español, con todos los minutos disputados hasta el edema muscular que le apartó del partido del pasado miércoles en la Liga de Campeones contra el Qarabag, aún no está recuperado de esa dolencia, no se entrenó este sábado con el grupo y tampoco forma parte de la citación para la visita a Vigo.

"Koke sigue ahí con sus molestias, así que descansará este partido", confirmó el entrenador en rueda de prensa después del entrenamiento, en el que tampoco se ejercitó Carrasco, por unas molestias en la rodilla que le impedirán viajar a Vigo: "No va a participar en este partido. Viene haciendo un esfuerzo enorme para ayudar al equipo desde que empezó la temporada con unas molestias".

Son las dos bajas del equipo para Balaídos, donde el técnico contará con el resto de sus jugadores, todos dentro de la convocatoria menos el portero Axel Werner. A la lista, por contra, vuelven tanto Juanfran Torres como Luciano Vietto, los dos descartes de la citación anterior para el duelo de la Champions en Azerbaiyán.

La convocatoria está compuesta por 19 futbolistas: los porteros Jan Oblak y Miguel Ángel Moyá; los defensas Juanfran Torres, Sime Vrsaljko, Stefan Savic, José María Giménez, Diego Godín, Lucas Hernández y Filipe Luis; los medios Nico Gaitán, Gabi Fernández, Thomas Partey, Saúl Ñíguez y Augusto Fernández; y los delanteros Antoine Griezmann, Ángel Correa, Luciano Vietto, Fernando Torres y Kevin Gameiro.