Pinchazo del United de Mou, frenazos del PSG de Neymar y del Nápoles

Madrid, 22 oct. (EFE).- Los pinchazos del Manchester United de Jose Mourinho, y los frenazos del Marsella al París Saint Germain del brasileño Neymar, que fue expulsado, y del Inter de Milán sobre un Nápoles que había sumado todos los puntos, han sido lo más relevante del fin de semana en las ligas del Viejo Continente.

La Premier ha concitado, quizás, la gran sorpresa del fin de semana europeo: derrota del Manchester United de Jose Mourinho en su visita al modesto Huddersfield (2-1), recién ascendido, que llevaba seis jornadas sin ganar y que no derrotaba a los "Diablos Rojos" desde 1952.

La primera derrota liguera esta temporada del United le aleja, además, a cinco puntos de su eterno rival ciudadano, y líder, el City de Pep Guardiola, que se impuso sin grandes apuros al Burnley (3-0).

El argentino Sergio "Kún" Agüero, que anotó de penalti el momentáneo 1-0, igualó a Eric Brook como máximo goleador en la historia del Manchester City, con 177 goles.

Al United le ha alcanzado el Tottenham del argentino Mauricio Pochettino, que derrotó al Liverpool (4-1); mientras que le Chelsea, defensor del título, se deshizo del Wattford (4-2, dos tantos de los españoles Pedro y Azpilicueta), remontando un 1-2, y se mantiene a nueve puntos del líder.

En LaLiga Santander, el Barcelona se mantiene invicto, tras imponerse en el Camp Nou al colista Málaga (2-0) sin realizar un gran partido, con un primer tanto polémico ya que el balón salió por la línea de fondo antes del centro que dio lugar al remate de Gerard Deulofeu, y uno segundo de Andrés Iniesta que es su primer tanto en esta campaña.

El conjunto barcelonista iguala su mejor arranque liguero, con 8 triunfos y un empate, en las primeras nueve jornadas.

A cuatro puntos está el Valencia, que arrolló al Sevilla del argentino Eduardo Berizzo (4-0), con dos goles de un portugués Goncalo Guedes, cedido por el PSG, que está siendo una de las noticias positivas del campeonato.

El Real Madrid, con algunas sorpresas en su alineación, sumó sus segunda victoria consecutiva casera ante un Eibar (3-0) que mostró tanta voluntad como carencias. Está a cinco puntos del Barcelona.

En Vigo, un gol del francés Kevin Gameiro dio tres importantes puntos al Atlético de Madrid frente al Celta (0-1), en un partido gris del cuadro atlético, que se encerró tras el tanto, pero que al menos reacciona tras sus últimos tropiezos. Es cuarto, a seis puntos.

El Calcio ha tenido su partido grande en el Nápoles-Inter de Milán, primero contra segundo, y dos puntos de separación; es decir, el liderato en juego. Al final, empate sin goles, en lo que es el primer punto que cede un conjunto napolitano que sumaba por triunfos sus partidos ligueros.

Se aprovecha de ello el Juventus Turín, que goleó a domicilio al Udinese (2-6), con tres tantos del alemán Sami Khedira, en un partido extraño y donde el conjunto turinés jugó en diez desde el minuto 26 (doble amarilla en un minuto del croata Mario Mandzukic). Está ahora a tres puntos del Nápoles, a uno del Inter.

Sigue la cuesta abajo del Milan. No pasó del empate casero sin goles con el Génova, jugó con diez desde el minuto 25 por expulsión del exjuventino Leonardo Bonucci y, al menos, mantiene los doce puntos de desventaja con el líder.

Nuevo pinchazo en la Bundesliga del Borussia Dortmund, que empató en su visita al Eintracht Frankfurt (2-2), dejando escapar en la media hora final un favorable 0-2.

El gran beneficiado de este traspiés ha sido el Bayern Múnich, ahora de Jupp Heynckes, que ya es colíder tras ganar en Hamburgo (0-1), merced a un tanto del francés Corentin Tolisso. A un punto de ambos está el Leipzig, que ganó al Stuttgart (1-0).

Otro frenazo al líder llegó este domingo en el Clásico de Francia. Un Marsella-PSG, con empate agónico del conjunto parisino (2-2), que tuvo como salvador al uruguayo Edinson Cavani, autor del tanto de la igualada en el minuto 92, en falta directa.

Neymar, que había anotado el momentáneo 1-1, fue expulsado m.87, doble tarjeta en apenas dos minutos, con 2-1). Y se estuvo muy cerca de lo que hubiese sido la primera derrota del equipo parisino en la temporada, de no ser por la magia de Cavani.

El Mónaco, tras dos jornadas sin ganar, volvió al triunfo y, cómo no, de la mano de un Radamel Falcao que anotó de penalti uno de los tantos del triunfo sobre el Caen (2-0). Es segundo, a cuatro puntos del PSG.

La goleada de la jornada francesa estuvo a cargo del Lyon, que endosó "la manita" a domicilio al Troyes (0-5), con tres goles del holandés Memphis Depay.

En Holanda se mantiene todo igual en lo más alto. El PSV Eindoven, líder, se impuso al Heracles (3-0) y sigue con cinco puntos de ventaja sobre el Ajax Amsterdam, que ganó al Feyenoord (1-4); y con seis sobre Vitesse y Zwolle, que se impusieron al Heerenveen (0-4) y Breda (0-2), respectivamente.

Pone tierra de por medio en Bélgica el Club Brujas, que ganó al Antwerp (1-0) y ya lleva ocho puntos de ventaja sobre el Charleroi, que no pasó del empate en el domicilio del Lokeren (1-1).

Turquía vio una jornada curiosa, con el empate de los tres primeros de la clasificación, sin jugar entre ellos. Así, sigue líder el Galatasaray, con seis puntos de ventaja sobre el Goztepe y el Akhisar Genclik Spor.