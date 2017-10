Calderón: "Como futbolista era una mezcla entre Asensio e Isco"

Madrid, 23 oct (EFE).- Antonio Calderón (2 de junio de 1967, Cádiz), técnico del CF Fuenlabrada, está listo para disfrutar un duelo frente a Zinedine Zidane y su Real Madrid, en un partido de altura que vivió como jugador, cuando recuerda que, salvando las distancias, "era una mezcla entre Asensio e Isco".

Calderón tiene ese arte gaditano en las distancias cortas con el que se gana a sus jugadores. Es el técnico que lidera un proyecto ambicioso en Fuenlabrada. En su segunda temporada convive con la presión del objetivo del ascenso a la Liga 1/2/3, en un largo camino que se detiene para disfrutar del premio en el duelo copero soñado ante el Real Madrid, que reconoce la pasada campaña en la que fue finalista de la Copa Federación y disputó el Play Off de ascenso.

Pregunta: Llega un día grande para su carrera como técnico, duelos que ya vivió como jugador.

Respuesta: He vivido muchos partidos como futbolista pero como entrenador no tantos. Como ayudante en el Granada tuve la oportunidad de ir al Vicente Calderón, al Sánchez Pizjuán, recibir al Barcelona... Y es otra historia.

P: ¿Cómo encaran el duelo con el Real Madrid?

R: Tenemos mucho que ganar y poco que perder. Entonces se enfoca de otra manera. Tienes esos nervios de querer ganar, pero sabes que es muy normal que puedas perder. Eso no quita que sea una eliminatoria fantástica para vivirla.

P: El vestuario en este tipo de citas, ¿Se maneja de manera diferente?

R: Cuando te enfrentas a un equipo como el Real Madrid no tienes que decirle nada a los futbolistas en cuanto a motivación porque la van a tener sola. Pongas a quien pongas lo van a dar todo, así que en ese aspecto va a ser fácil para mi.

P: Quizás su labor sea la contraria a motivar, rebajar algo la sobre excitación que puede tener un jugador de Segunda B ante el partido de su vida.

R: Tenemos a tres jugadores que han vivido estos partidos, pero en general es así para todos. Para mí que el equipo esté motivado es muy importante. Además me gusta controlar los sentimientos de los futbolistas para que el jugador esté tranquilo a la hora de jugar y tenerlos conectados entre sí para que se sientan valorados. Espero que el equipo este un poco sobre excitado y a lo mejor hay que calmarles un poco.

P: En el caso contrario ¿Cómo será para un jugador del Real Madrid?

R: Yo creo que a jugadores del Madrid no tienes que decirles grandes cosas. Tienes que pedirles el máximo. Son futbolistas especiales. Zidane interpreta el fútbol igual que ellos y es muy fácil para los jugadores.

P: El gran éxito de Zidane para llevar con éxito un vestuario de estrellas, ¿son las rotaciones?

R: Yo no sé si son las rotaciones o no, pero yo veo que juegue quien juegue lo hace bien. Los que no parten como titulares los hace sentir importantísimos y el equipo no se resiente. Eso en una gestión de grupo es importantísimo. También tiene un trabajo técnico y táctico importante porque realizan un juego de tener el balón y darle mucha velocidad. Zidane se formó como entrenador mientras era jugador. Lleva bien los egos y eso es lo que a él le está haciendo triunfar. Hace que todos los jugadores se sientan importantes.

P: Ese estilo que impone el Real Madrid, ¿le obliga a cambiar el que abandera el Fuenlabrada en Segunda B?

R: Nosotros jugamos con la intención de tratar bien el balón. Nos gusta que todos los balones que sean jugables se jueguen y nos gusta el orden. Sabemos que va a ser diferente el partido en nuestro estadio al del Bernabéu, con más espacios, pero nos caracteriza la ambición de quien quiere ganar. Tácticamente tenemos una idea y no es nada que no hayamos hecho ya. En nuestro campo tenemos una forma de juego que no vamos a cambiar.

P: Para el Real Madrid son partidos que aprovecha para dar minutos a los que menos tienen o que ganen ritmo titulares que han salido de lesiones. ¿En el Fuenlabrada es un día para los titulares?

R: Me gustaría que el Real Madrid jugase con sus mejores jugadores. Viendo el calendario pensamos que puede poner a más titulares para reservar a alguno en Girona antes de ir a Wembley a ganar sí o sí al Tottenham. A mi me gusta poner equipos que compitan bien y tenemos una plantilla que tiene nivel para competir juegue quien juegue. De hecho en las primeras jornadas éramos de los equipos que más titulares había puesto a jugar y eso me da tranquilidad. Debemos pensar que nuestro objetivo real era pasar la tercera ronda de Copa del Rey y ya lo hemos conseguido así que todo lo que venga ahora es para disfrutarlo.

P: ¿Espera a Cristiano por haberse perdido ya muchos partidos esta temporada por su sanción de cinco partidos?

R: A Cristiano no le gusta perderse ningún partido y perderse esos cinco primeros quizás le tiene ansioso pero no lo sé si jugará. Puede no estar fino y te mete tres, rompe récords cada día. Esperemos que si juega no tenga el día. Todos los adjetivos que le pongamos son pocos.

P: Si pudiese elegir uno solo, ¿a qué jugador del Real Madrid pondría en su equipo?

R: Me gusta mucho Marco Asensio y Modric, pero no le íbamos a hacer ascos a ningún jugador del Real Madrid si quiere venir al Fuenlabrada. Como futbolista yo era una mezcla entre Asensio e Isco. No tenía la conducción rápida de Asensio pero sí la arrancada que tiene. En el resto me hubiese gustado haber sido como él pero me faltaba su zancada. Yo tenía las piernas cortas.

P: Y de sus jugadores, ¿con cual se identifica?

R: Me gustaría ser como Luis Milla. Lo pongas donde lo pongas sabe lo que tiene que hacer, tiene mucha calidad e inteligencia táctica. Eso es muy bueno para un entrenador. El año pasado hizo una grandísima temporada pero el Alcorcón lo dejó libre. Tiene nivel para jugar en lo más alto.

P: Fue un año histórico para el Fuenlabrada disputando su primer Play Off de ascenso. Se quedó a un paso de ascender y de un título en la final de la Copa Federación.

R: Este equipo es mejor que el del año pasado, vamos creciendo y esto como entrenador me llena. Enfrentarnos al Real Madrid ahora, significa que seguimos dando pasos adelante. En la Copa de la Federación llegamos a la final y ahora en Copa del Rey hemos llegado por primera vez en la historia del club a dieciseisavos de final.

P: Se puede dar una situación curiosa con más celebración de los goles visitantes que de los locales.

R: Recuerdo una experiencia curiosa que puede ser similar, con los aficionados que van al campo pero que son del club visitante. Fue el día que debutó Butragueño con el Real Madrid en Cádiz. Nos adelantamos 2-0 y los goles se celebraron, pero cada gol del Madrid fue subiendo la intensidad y eso fue una fiesta con la remontada. El campo se volvió blanco.

P: Ese sentimiento especial que se vive en Cádiz o Vallecas con el Rayo, equipos donde tanto disfrutó, ¿lo puede conseguir el Fuenlabrada?

R: La idea es que el que sea de Fuenlabrada se sienta del CF Fuenlabrada. Cuando yo llegué la gente pensaba mucho en los grandes equipos de España y de Madrid, pero cuando vayamos creciendo y la gente vea que somos un proyecto serio, generará cariño y afición.

P: ¿Se sueña con la victoria, con protagonizar un 'Fuenlabrazo'?

R: Es un día para disfrutar. No hace falta que les diga a los futbolistas que tengan cuidado porque saben que son muy buenos. Yo quiero que sepan cómo jugar contra el Real Madrid cuando tenemos el balón, que piensen muy rápido y que no conduzcan en exceso. Queremos que el partido de ida se quede abierto y así la vuelta sea más bonita y la afición esté más ilusionada. Eso es lo más importante, que no nos pase como la Cultural el año pasado. Si el jueves estamos muy concentrados no descarto que el resultado sea ajustado y luego, fuera, no hemos perdido en lo que va de temporada.