Siete jugadores de la Liga española en el once ideal de la FIFA de 2017

Londres, 23 oct (EFE).- Cinco jugadores del Real Madrid y dos del Barcelona, junto a los brasileños del París Saint-Germain Dani Alves y Neymar, y los italianos Gianluigi Buffon (Juventus) y Leonardo Bonucci (Milán), figuran en el Once Ideal de 2017 de la FIFA FIFPro, según se ha anunciado este lunes en Londres en la gala 'The Best'.

Los cinco jugadores madridistas son los defensas Sergio Ramos y Marcelo, los centrocampistas Luka Modric y Toni Kroos, y el atacante portugués Cristiano Ronaldo, nombrado en el equipo ideal por undécima vez.

"Es un gran logro. Es algo que lleva muchas, muchas horas y mucha dedicación. Llevo 11 veces y quiero dar las gracias a la gente que votó por mí", señaló Cristiano.

"El secreto no deja de ser el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y no cansarte de ganar. Y, además, lo más importante es tener un gran equipo", comentó por su parte Sergio Ramos, en el equipo ideal por octava vez.

Los integrantes del Barcelona seleccionados para el 'Best Eleven' son el centrocampista Andrés Iniesta y el delantero Lionel Messi.

Completan la lista de elegidos, y únicos que no están actualmente en el campeonato español, el meta Buffon, el lateral derecho Dani Alves, el defensa central Bonucci y el delantero Neymar, fichado el pasado verano por el PSG procedente del Barcelona.

El Once Ideal de 2017 está formado por: Gianlugi Buffon (Juventus de Turín); Dani Alves (PSG), Sergio Ramos (Real Madrid), Leonardo Bonucci (Milán), Marcelo (Real Madrid); Luka Modric (Real Madrid), Toni Kroos (Real Madrid), Andrés Iniesta (Barcelona); Neymar (PSG), Lionel Messi (Barcelona) y Cristiano Ronaldo (Real Madrid).