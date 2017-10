Suárez brinda apoyo a un futbolista discriminado por su discapacidad

El delantero del Barcelona y de la selección Uruguaya Luis Suárez publicó hoy en Twitter un mensaje en apoyo al joven futbolista uruguayo Matías Dutour, a quien le falta parte del antebrazo izquierdo y que sufrió discriminación de un fanático del equipo contrario durante un partido.

"Hola Mati! No hagas caso a los mediocres que no saben el esfuerzo que haces para cumplir tu sueño. Sos EJEMPLO DE SUPERACIÓN", expresó Suárez.

El hecho ocurrió el sábado pasado durante un partido que jugó el Rocha, club en el que juega Dutour, frente al Platense.

"No puedo creer como existe gente tan mierda como ese hincha de @ca_platenseuy (cuenta del club de fútbol Platense) que en vez de alentar a su equipo se dedicó a discriminarme", publicó Dutour tras el encuentro.

Luego de ello, Dutour hizo otra publicación en la que añadió que desde que empezó el partido hasta que se fue, sufrió gritos discriminatorios y que el solo quiere jugar al fútbol.

El Platense publicó en su cuenta oficial su repudio ante el hecho y que el fanático ya fue identificado. Y el Rocha señaló que elevará una nota al Tribunal de Contiendas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por lo sucedido.

El chico de 22 años, formado en la cantera del Nacional, club del que también surgió y es ídolo Suárez, sufre una malformación en el brazo izquierdo y juega en el Rocha de la segunda división profesional del fútbol uruguayo.

Ante la publicación de la estrella del Barcelona, Dutour le agradeció y expresó que sus padres lo prepararon para este tipo de insultos y situaciones discriminatorias.

Además de Suárez, otros futbolistas uruguayos como Diego Riolfo, del Nexaca mexicano y Bruno Fornaroli, del Melbourne City australiano, le enviaron mensajes de apoyo.