Simeone se culpa del bajo rendimiento de Gaitán en el Atlético

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, se culpó del bajo rendimiento de su compatriota Nicolás Gaitán desde su llegada al equipo hace dos temporadas, por no haberle dado los minutos necesarios ni haberle puesto en su posición en la banda izquierda.

"Asumo la responsabilidad de no haberle dado los minutos que necesita para demostrar la calidad que tiene", afirmó el técnico del Atlético hoy en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey contra el Elche.

Preguntado por lo que le falta al interior argentino para ser el jugador que deslumbró con el Benfica portugués, Simeone hizo un ejercicio de autocrítica.

"¿Qué le falta? Que el entrenador le dé más minutos porque él no ha tenido nunca seis o siete partidos seguidos para poder responder con lo que tiene. Lo he puesto pocas veces en el lugar donde rinde mejor, que es la izquierda", añadió.

Simeone explicó que el motivo por el que Gaitán no ha jugado en la zona izquierda del ataque es su intención de "compensar" con el extremo belga Yannick Carrasco, que tiende a jugar también por esa banda.

Ha probado con Gaitán en la derecha para "buscar alternativas a pierna cambiada", aunque el argentino se siente más cómodo por la izquierda.