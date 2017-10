El América del ´Polilla´ Da Silva necesita ganar el clásico para huir del descenso

Bogotá, 27 oct (EFE).- El América de Cali, que dirige el uruguayo Jorge 'Polilla' Da Silva, necesita derrotar este sábado el clásico al Deportivo Cali en el clásico para alejarse de las posiciones de descenso en la Liga colombiana de fútbol, que lidera el Santa Fe.

Los diablos rojos de Cali, que regresaron este año a la Primera División luego de estar cinco en la Segunda, arrastran un déficit de puntos que amenaza con enviarlos de vuelta a la B, pero su desempeño en el Torneo Clausura, en el que son octavos con 23 unidades, los tiene a un paso de la liguilla final.

El uruguayo Da Silva no contará para este encuentro con el central Anderson Zapata por una lesión muscular.

El Deportivo Cali, que cayó en la jornada pasada por 3-2 ante Jaguares, busca un triunfo a expensas de su acérrimo rival que le permita acercarse a la liguilla final, que disputarán los ocho mejores de la fase regular, pues ocupa en la actualidad el duodécimo puesto con 19 unidades.

El entrenador del Cali, Sergio Angulo, anunció que el lateral izquierdo Darwin Andrade se perderá el encuentro, mientras que el experimentado mediocentro Abel Aguilar regresará al once luego de perderse el último partido por una molestia muscular.

Destacó también que su equipo buscará un triunfo que les de un nuevo aire en el campeonato y les permita luchar por uno de los ocho cupos para la fase final del torneo.

"Estamos tratando de encontrar un equilibrio, hemos trabajado intensamente para lograrlo. Debemos cuidar la toma de decisiones en fase defensiva. Además, pensando en el partido del sábado, hemos buscado soluciones que esperamos concretar para hacer diferencia", manifestó.

Otro de los partidos importantes e la decimoséptima jornada es el que jugarán en el Estadio Atanasio Girardot el Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Jaguares de Córdoba, que buscará un triunfo para alejarse de los puestos de descenso.

El DIM, que ocupa el décimo puesto con 20 puntos, necesita conseguir un triunfo el domingo que le permita romper la racha de seis partidos sin victorias y regresar al grupo de los ocho mejores.

Para este encuentro, el Medellín no tendrá al suspendido lateral Andrés Álvarez pero recupera al centrocampista Didier Moreno, que ya cumplió con una fecha de sanción por acumulación de amarillas.

Millonarios, dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo, será el domingo juez del Cortuluá que lucha por permanecer en la elite.

"El rival tiene sus problemas y es problema de ellos. Hay que salir a jugar, cada quien busca su objetivo, unos clasificar y otros salvar la categoría", aseveró Russo.

Millonarios ocupa el quinto lugar con 25 unidades y está cerca de la siguiente fase, mientras que Cortuluá es 11 con 20 puntos.

El líder Santa Fe recibirá el domingo en el Estadio El Campín a La Equidad, cuarto con 25 unidades, con el objetivo de sostener el primer lugar que acecha el Atlético Nacional de Juan Manuel Lillo.

Este viernes, los colistas Patriotas y Alianza Petrolera abrirán la jornada, mientras que el sábado se jugarán también los encuentros Deportivo Pasto-Atlético Huila, Rionegro Águilas-Deportes Tolima y Once Caldas-Envigado.

El lunes, el Bucaramanga recibirá en su casa al Atlético Junior

El choque entre Tigres y Atlético Nacional fue pospuesto para el 12 de noviembre.

Partidos de la decimoséptima jornada:

27.10: Patriotas-Alianza Petrolera.

28.10: Deportivo Pasto-Atlético Huila, Rionegro Águilas-Deportes Tolima, Deportivo Cali-América y Once Caldas-Envigado.

29.10: Santa Fe-La Equidad, Independiente Medellín-Jaguares y Cortuluá-Millonarios.

30.10: Atlético Bucaramanga-Atlético Junior.

12.11: Tigres-Atlético Nacional.

- Clasificación:

.1. Santa Fe 35 puntos

.2. Atlético Nacional 34

.3. Atlético Junior 31

.4. La Equidad 25

.5. Millonarios 25

.6. Deportes Tolima 25

.7. Jaguares 23

.8. América 23

.9. Tigres 21

10. Independiente Medellín 20

11. Cortuluá 20

12. Deportivo Cali 19

13. Atlético Huila 17

14. Envigado 17

15. Once Caldas 17

16. Atlético Bucaramanga 15

17. Deportivo Pasto 15

18. Rionegro Águilas 15

19. Patriotas 14

20. Alianza Petrolera 14