Tottenham visita Old Trafford sin Kane y con el Real Madrid en el horizonte

Londres, 27 oct (EFE).- El Tottenham Hotspur visita este fin de semana el estadio de Old Trafford, donde se medirá con el Manchester United, sin su máxima estrella, el goleador Harry Kane, y con el partido de Liga de Campeones ante el Real Madrid en el horizonte.

Los hombres de Mauricio Pochettino, que llegan al duelo tras una semana irregular -goleada el domingo sobre el Liverpool (4-1) y eliminación el miércoles de la Copa de la Liga a manos del West Ham (2-3)- deberán suplir la ausencia de su futbolista referencia en uno de los escenarios más complejos de la Premier League.

"No tenemos que demostrar nada a nadie. Las estadísticas del tiempo que jugamos sin él el año pasado porque estaba lesionado están ahí: ganamos y perdemos con Harry y ganamos y perdemos sin Harry", expresó este viernes el preparador argentino.

"Estoy decepcionado porque es nuestro delantero referencia y uno de los mejores arietes de Europa y del mundo; y siempre vas a extrañar a tu mejor delantero. Pero siempre hemos mirado el colectivo, el grupo. Problemas así hay siempre, por lo que se debe confiar en todos los futbolistas", añadió.

Además de Kane, tampoco estará mañana en Old Trafford el centrocampista keniano Victor Wanyama, quien sigue recuperándose de su lesión.

José Mourinho tiene también dos ausencias en su Manchester United: Paul Pogba y Marouane Fellaini se mantienen fuera, aunque Eric Bailly, Phil Jones, Ander Herrera y Marcus Rashford se han recuperado a tiempo y podría estar ante los 'Spurs'.

Aunque ambos conjuntos tienen compromisos de Champions la próxima semana -el United contra el Benfica (martes) y el Tottenham frente al Real Madrid (miércoles)-, no se espera que ni Mourinho ni Pochettino reserven a ninguno de sus puntales.

Los de Londres, que han perdido 20 de sus 25 partidos de Premier League en Old Trafford (2G-3E), marchan en tercera posición de la tabla, con 20 puntos, los mismos que los 'Diablos Rojos', aunque con peor golaveraje.

Los 'grandes' de la Premier juegan todos este sábado en la décima jornada y, además del Manchester United-Tottenham, destacan también el Arsenal-Swansea en el Emirates Stadium, el West Brom-Manchester City en The Hawthorns y el derbi de londres entre los necesitados Crystal Palace y West Ham, en Selhurst Park.

El Arsenal, tras su goleada sobre el Everton (2-5), confía en imponerse en casa al endeble Swansea para agarrarse al grupo de cabeza, y, para hacerlo, Arsene Wenger podría apostar de nuevo por el tridente ofensivo formado por Alexis Sánchez, Mesut Özil y Alexandre Lacazette.

"Tenemos que mantener nuestro buen momento en casa. No podemos fallar porque hemos sufrido algunos reveses a domicilio", señaló el veterano Wenger -dirigirá su partido de Premier número 800, 10 menos que Sir Alex Ferguson-, quien ha guiado a los de Londres a nueve victorias consecutivas en el Emirates en liga.

El Manchester City de Pep Guardiola, por su parte, líder en solitario de la liga, visita el siempre complicado estadio de The Hawthorns para medirse con el aguerrido West Bromwich Albion.

Los 'Citizens' llegan descansados después de que el técnico catalán introdujera nueve cambios en el partido de entre semana de la Copa de la Liga ante el Wolves (0-0; 4-1 en penaltis), aunque uno que no llegará a tiempo es el alemán Ilkay Gündogan, que sufrió un golpe el martes. Siguen siendo baja los lesionados de larga duración Benjamin Mendy y Vincent Kompany.

Otro duelo destacado, esta vez por la parte baja de la tabla, será el que enfrente en Selhurst Park, al sur de Londres, al Crystal Palace con el West Ham. Vigésimos y decimosextos se verán las caras en un choque de necesitados, al que, sin embargo, llegan mejor los 'Hammers', con la moral por las nubes tras su sonada victoria el miércoles en Wembley sobre el Tottenham en la Carabao Cup (2-3).

Además, el vigente campeón de la Premier, el Chelsea, se desplaza el sábado al sur de Inglaterra para jugar contra el modesto Bournemouth, otro equipo hundido en la parte baja de la clasificación -es penúltimo- y que busca un triunfo reparador ante los 'Blues'.

Antonio Conte tiene las bajas de N'Golo Kanté y Victor Moses -lesiones musculares- y recupera a Danny Drinkwater -hizo su debut el miércoles en la Copa de la Liga-, mientras que Eddie Howe podría volver a llamar a Jermain Defoe, Joshua King y Ryan Fraser, todos ya de vuelta tras superar sus respectivas molestias.

-- Jornada 10 de la Premier League:

- Sábado 28 de octubre: Manchester United-Tottenham Hotspur (11:30 GMT), Arsenal-Swansea City (14:00 GMT), Crystal Palace-West Ham United (14:00 GMT), Liverpool-Huddersfield Town (14:00 GMT), Watford-Stoke City (14:00 GMT), West Bromwich Albion-Manchester City (14:00 GMT) y Bournemouth-Chelsea (16:30 GMT).

- Domingo 29 de octubre: Brighton & Hove Albion-Southampton (12:30 GMT) y Leicester City-Everton (15:00 GMT).

- Lunes 30 de octubre: Burnley-Newcastle United (19:00 GMT).