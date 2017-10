James y Lewandowski dan el liderato al Bayern

El Bayern Múnich conquistó este sábado el liderado de la Bundesliga alemana de fútbol con una victoria en casa por 2-0 ante el Leipzig con goles del colombiano James Rodríguez y el polaco Robert Lewandowski en un partido que se definió en la primera parte.

La salida de Lewandowski poco antes de terminar la primera parte, con problemas en el muslo derecho fue lo único que ensombreció la victoria del Bayern. Todavía no hay un diagnóstico sobre la gravedad de la lesión del delantero polaco.

James jugó un buen partido no sólo por su gol sino porque todo el tiempo mostró movilidad y se vio más integrado en el equipo que las otras veces que ha estado en el campo. El colombiano empezó jugando en la banda izquierda pero se movió por todo lo ancho del campo.

Las lesiones de Kingsley Coman y Thomas Müller obligaron a Jupp Heynckes a replantear su sistema habitual ya que tenía un solo extremo, Arjen Robben, ante lo que recurrió a poblar el centro y a que los laterales Joshua Kimmich y David Alaba se encargarán del ataque por las bandas.

El partido se desequilibró en el minuto 14 cuando el Bayern quedó con un hombre de más por expulsión de Willy Orban por falta contra Arjen Robben cuando esté estaba a punto de entrar al área.

El árbitro Daniel Siewert, tras consultarlo con el VAR, consideró que la falta conjuraba una ocasión clara de gol -Orban era último hombre- y mostró la tarjeta roja.

A partir de ese momento, el Bayern empezó a dominar un partido que en los primeros minutos se había presentado relativamente parejo.

El meta del Leipzig, Peter Gulasci, evitó que el primer gol viniera inmediatamente después al reaccionar con una gran parada al lanzamiento de falta de Robben.

En el 19, sin embargo, Gulasci ya no pudo hacer nada ante un remate de James Rodríguez que marcó de pierna zurda aprovechando un centro de Robben desde la derecha.

En el 23 Gulasci evitó el segundo ante un cabezazo a quemarropa de Lewandowski a centro de James desde la izquierda.

En el 38 llegó el segundo, marcado por Lewandowski al primer poste aprovechando un buen pase de profundidad de Javi Martínez que sorprendió a la defensa del Leipzig.

El segundo tiempo fue bastante intrascendente. El Leipzig no intento mucho y el Bayern se concentró en administrar el resultado.

La salida por lesión de Lewandowski forzó al Bayern a jugar sin un nueve puro lo que le quitó profundidad al ataque.