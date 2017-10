El Flamengo defiende un gol de ventaja ante un Fluminense obligado a ganar

Río de Janeiro, 31 oct (EFE).- El Flamengo y el Fluminense vuelven a protagonizar un derbi continental en el mítico estadio de Maracaná de Río de Janeiro para decidir uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana, una semana después de que el 'Fla' se impusiera por 0-1 en la ida de los cuartos de final del torneo.

El Flamengo disputará el tercer derbi consecutivo en una semana en el mismo escenario, tras haber igualado el sábado a cero contra el Vasco da Gama, en partido correspondiente al Campeonato Brasileño y que mantiene a los cariocas en séptima posición, la última con billete para la Copa Libertadores del año que viene.

El conjunto rojinegro se aferra a la Sudamericana para intentar salvar su decepcionante temporada, en la que pese a tener uno de los mayores presupuestos del continente y una renombrada plantilla, ha ido acumulando fracasos.

Sin opciones en la liga (está a 12 puntos del líder Corinthians) y tras caer eliminado prematuramente en la fase de grupos de la Copa Libertadores, el Flamengo perdió además la final de la Copa de Brasil (a doble partido) ante el Cruzeiro de Belo Horizonte en los penaltis, tras no haber podido ganar ninguno de los dos encuentros.

Para el partido contra el 'Flu', la gran duda del técnico colombiano Reinaldo Rueda es la de su goleador, el peruano Paolo Guerrero, baja en la ida por lesión y que aún no está al 100%. Si no llegara a tiempo, su puesto lo ocuparía el joven Lucas Paquetá.

El Flamengo tiene las bajas confirmadas del central Rever, lesionado en el partido del miércoles pasado, y la del colombiano Orlando Berrío.

El 'Fla' se encomendará nuevamente al talento de su estrella, el mediapunta Diego, para sentenciar la eliminatoria y eliminar a su rival.

"Es un adversario muy difícil de enfrentar, pero tenemos una pequeña ventaja y tenemos que conseguir mantener nuestro ritmo de juego para conseguir la clasificación", aseguró el defensa Rhodolfo.

En el otro lado, el Fluminense está obligado a ganar por primera vez a su gran rival esta temporada para no despedirse del torneo. Si lo hace por 0-1, la eliminatoria se resolverá en los penaltis, mientras que cualquier otra victoria tricolor clasificará al 'Flu' gracias al valor de los goles en campo contrario.

En los siete 'Fla-Flu' de este año, el Flamengo ganó tres y otros cuatro acabaron en empate.

El conjunto de Abel Braga, que lucha para alejarse del descenso en el Campeonato Brasileño, llega al partido tras empatar a uno en casa el domingo ante el Bahía, resultado que deja a los cariocas con 39 puntos, cuatro por encima de la zona de descenso.

La gran esperanza tricolor será su goleador Henrique Dourado, máximo goleador del Campeonato Brasileño con 16 tantos, y el talento del mediapunta Gustavo Scarpa.

El centrocampista Douglas vuelve al equipo tras lesión y debe dejar en el banquillo al ecuatoriano Jefferson Orejuela, mientras que Richard debe hacer lo mismo con la joven promesa del club, Wendel.

Son baja por problemas físicos el central y capitán Henrique y el delantero Robinho, mientras que el veterano defensa Gum, quien dejó atrás una larga lesión, no está inscrito en la competición.

"Tenemos que ganar el partido. Tenemos que ser precavidos porque el Flamengo tiene mucha calidad. Encajar un gol deja las cosas difíciles, pero la postura es la misma. Busca la victoria porque solamente esto nos interesa", aseguró el portero Diego Cavalieri.

El ganador de la eliminatoria se medirá en semifinales al vencedor del Sport Recife-Junior Barranquilla, con ventaja para los colombianos tras el 0-2 de la ida en Brasil.

Alineaciones probables:

Flamengo: Diego Alves; Pará, Juan, Rhodolfo, Miguel Trauco; Willian Arao, Gustavo Cuéllar, Diego, Everton Ribeiro; Everton y Paolo Guerrero o Lucas Paquetá.

Entrenador: Reinaldo Rueda

Fluminense: Diego Cavalieri; Lucas, Renato Chaves, Reginaldo, Marlon; Richard, Douglas, Júnior Sornoza, Gustavo Scarpa; Marcos Júnior y Henrique Dourado.

Entrenador: Abel Braga

Árbitro: el argentino Patricio Loustau, asistido en las bandas por sus compatriotas Diego Bonfa y Cristian Navarro

Estadio: Maracaná de Río de Janeiro

Hora: 21.45 hora local (23.45 GMT).