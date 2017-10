Guardiola: ´Si queremos crecer tenemos que confrontarnos con los más grandes´

Roma, 31 oct (EFE).- El técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, aseguró este martes que, para que su equipo crezca, tiene que "confrontarse con los más grandes" y consideró que el duelo de mañana contra el Nápoles será un examen importante.

"El Nápoles es un equipo contra el que me gusta jugar porque te exige algo más para poder ganar y si queremos crecer tenemos que confrontarnos con los más grandes. El Nápoles es uno de ellos", dijo Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo de mañana.

"Cuanto más juguemos contra grandes equipos, más sabremos dónde estamos y dónde podemos llegar", agregó.

El técnico español subrayó que el Manchester City es un equipo todavía "joven", por lo que disputar partidos como el de mañana le vendrá bien para acercarse al nivel de los grandes clubes de Europa.

"Somos un club joven, el City no es el Milan, el Juventus, el Inter, el Barcelona, el Madrid o el Bayern. No tenemos esa historia, hay tres o cuatro jugadores que tienen bastante experiencia, como (el español, David) Silva, (los argentinos, Nicolás y Sergio) Otamendi y Agüero", dijo.

"Los demás son jóvenes y tienen 5, 6 o 7 partidos en la Liga de Campeones. Es una prueba para ver si crecemos y este es un buen sitio para intentarlo", insistió.

Pese a la poca experiencia internacional de parte de su plantilla, el Manchester City ganó sus tres partidos y lidera el grupo F con tres puntos de ventaja sobre el Shakhtar Donestk y seis sobre el Nápoles, con el Feyenoord que es colista.

Sin embargo, preguntado sobre el favorito para pasar de ronda, Guardiola opinó que los tres primeros equipos están al mismo nivel.

"Todos son parecidos, City, Shkhtar y Nápoles son fortísimos. Quizás el Feyenoord lo es un poco menos, pero tengo mucho respeto por los holandeses, por lo que dieron al fútbol con jugadores como Johan Cruyff, Marco Van Basten, Ronald Koeman, Ruud Gullit", afirmó.

Guardiola salió en rueda de prensa acompañado por su compatriota David Silva, al que definió como un líder del centro del campo.

"Es imposible jugar bien si el balón no circula bien en el centro del campo y David es muy bueno en eso, incluso bajo presión. Tiene mucho carácter", aseguró.