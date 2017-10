El lateral escocés Tierney renueva su contrato con el Celtic hasta 2023

Londres, 31 oct (EFE).- El Celtic ha oficializado la renovación por seis temporadas, hasta junio de 2023, del codiciado lateral izquierdo escocés Kieran Tierney.

Tierney, de 20 años, lleva desde 2015 en el primer equipo del conjunto de Glasgow, con el que ha ganado dos títulos de la Scottish Premiership y una Copa de Escocia.

"Renové mi contrato el año pasado cuando llegó el nuevo técnico (Brendan Rodgers) y ahora he vuelto a firmar. Es maravilloso, pero todavía no me lo creo", aseguró el escocés -internacional en ocho ocasiones con la absoluta-, en unas declaraciones a Celtic TV, la televisión oficial del club.

"Es genial tenerlo como entrenador (a Rodgers). Confió en mí desde el primer día. Era muy joven cuando llegó y sólo llevaba una temporada en el primer equipo, por lo que siempre estaba la duda sobre si iba a traer a alguien más experimentado. Sin embargo, creyó en mí y le tengo que dar las gracias por ello", sostuvo Tierney.